Anel Noreña: Por esta razón no quiere dar entrevistas [VIDEO]

Comenzamos este miércoles 20 de noviembre de 2019 y en esta entrega les decimos que la segunda esposa de José José, Anel Noreña está dejando muy claro en sus redes a qué medios les dará entrevistas y a cuales no. La madre de los hijos mayores del “Príncipe de la Canción” explicó el motivo de su decisión y aquí la escucharán con sus particulares argumentos.

También en esta edición verán el video de la boda de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, quienes habían prometido que la subirían para sus admiradores.

No se pierdan lo guapa que luce la actriz Rebecca Jones en traje de baño a sus 62 años y el peligroso salto que se atrevió a dar la querida Adamari López. ¿Qué más tenemos en nuestro resumen de las fotos y videos que están dando de que hablar? Sigue leyendo…

1. El video oficicial de la boda de Chiquis Rivera y Lorenzo Mendez

My Official Wedding Video | Janney & Lorenzo MendezMy Official Wedding Video | Janney & Lorenzo Mendez Get Social With Us : Chiquis instagram – http://www.instagram.com/chiquis facebook – http://www.facebook.com/chiquisoficial twitter – http://www.twitter.com/chiquis626 Lorenzo instagram – http://www.instagram.com/lorenzomendez7 facebook – http://www.facebook.com/lorenzomendez… twitter – http://www.twitter.com/lorenzomendezz email – info@chiquisrivera.com 2019-11-19T17:00:11.000Z

Tal y como lo prometió hace algunos meses, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez no vendieron la exclusiva de su boda, y a través del canal de Youtube de la cantante, compartieron el video de ese día tan especial.

En los primeros minutos del clip, y con la canción de fondo ” Sanctuary light” de Emorie feat. The Seasons, los cantantes fueron captados mientras se preparaban para su boda religiosa, revelando que se conocieron en julio de 2016 durante una fiesta que organizó la familia Rivera con motivo del cumpleaños de la fallecida “Diva de la banda”, además recordaron cómo fue la propuesta de matrimonio. Puedes verlo aquí.

2. Adamari López acabó con uno de sus miedos

“Mi gente linda les cuento que soy súper miedosa para las alturas, pero también me gusta superar mis miedos. @unnuevodia nos retó para que hiciéramos algo que nos gustaría hacer antes de que se terminara la década, y yo muy atrevida quise tirarme por la tiroleza (zipline) más largo de América. Fue una experiencia inolvidable en la que pude compartir con mi familia y de paso superar esos miedos. Gracias a mi productor @angelraulroman por atreverte a esta aventura conmigo, Te Amo!”, escribió Adamari López en su cuenta de Instagram.

La conductora de “Un Nuevo Día” quizo compartir la experiencia en sus redes y pueden haciendo click en el post.

3. El destape de Rebecca Jones a sus 62 años.

Aún cuando la actriz Rebecca Jones pasó por un momento muy difícil en su salud, debido al cáncer de ovario que sufrió el año pasado, ella nunca se ha dejado vencer y se mantiene tan glamurosa y guapa como siempre. Y prueba de ello es su reciente fotografía, donde luce un diminuto bikini a sus 62 años. Ella misma subió este fin de semana la foto de sus vacaciones en los Cabos.