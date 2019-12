Finalista de Exatlón 2 EEUU dice que Valeria Sofía Rodríguez le debe dinero

Jacobo García, quien enfrentó a Valeria Sofía Rodríguez en la final de la segunda temporada de Exatlón Estados Unidos, asegura que la ganadora la debe dinero. “Yo había hecho un trato verbal con Valeria (de Contendientes), que el que ganara o la que ganara, se iba a quedar con un dinero y también le tenía que dar un dinero al que perdiera”, dijo García en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales. “Me he comunicado con Valeria y ella ya me dijo que no me va a pagar el dinero”.

En el video, Jacobo revela que con el dinero planeaba abrir una taquería en Condado, Puerto Rico. “Hace como unas semanas o un mes ella [Valeria] me escribió diciendo que ‘te puedo dar la cantidad de lo que te debo porque me llegaron unos asuntos familiares y no puedo darte todo el dinero porque ya yo me gaste una parte'”, cuenta Jacobo en el video. “Yo contaba mucho con ese dinero”.

Para poder realizar su sueño, el atleta mexicano tiene el apoyo de su novia Dayleen Santana, la puertorriqueña que también participó en la segunda temporada de Exatlón Estados. Jacobo y Dayleen están trabajando duro para abrir la taquería juntos. Jacobo ha considerado ir al banco para pedir un prestamo para abrir su nuevo negocio.

Jacobo, de team Famosos, dice en el video que muchos le han preguntado cuándo abre su negocio y dice que “espera abrir la taquería en febrero o marzo de 2020”. Según una página en Instagram, el lugar se llamara Xolo’s Tacos. Arriba pueden ver una imagen de Jacobo y Dayleen afuera del supuesto lugar que planean abrir en Condado.

Cabe mencionar que Chelly Cantú, de Team Famosos, ganó la primera temporada de Exatlón Estados Unidos, ella compartió el dinero con su contrincante Kenny Ochoa, de Team Contendientes. Pero no es obligación que los gandores de Exatlón compartan su dinero con su rival. Cantú dijo que la razón es porque “al igual que ella él ha puesto todo su esfuerzo en los circuitos desde el primer día”. Kenny no se esperaba que Chelly tenga ese plan. Chelly también compartió su dinero con su hermana para que ayude a su comunidad. La ganadora de la primera temporada también uso el dinero para su propio gimnasio, donde le enseña a muchas niñas el arte.

Valeria es la ganadora de la segunda temporada. Ella viene de una familia humilde y estudia Justicia Criminal en la Universidad de Puerto Rico. Valeria tenía planeado usar los $200 mil para ayudar a su familia a pagar deudas.

Jacobo es un mexicano que vive en Los Angeles con su familia. Él es un jugador profesional de balonmano de Team USA. En las redes sociales del atleta se puede apreciar fotos de Jacobo con su familia. Jacobo pasesando en Nueva York. Uno de sus hermanos, Jon Garcia, paseando por Roma, Grecia y Nevada.