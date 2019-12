¿Qué ver en TV? – Sábado 30 de noviembre de 2019

Llegó el fin de semana y con él la oportunidad de quedarnos en casa y disfrutar con calma un tiempo frente a la televisión. Concientes de eso, te hemos preparado una selección de programas que puedes ver en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univisión tiene en sus pantallas varias comedias divertidas, para que no paren de reir y el especial Uforia: Explosión Urbana un programa con Karol G, Ozuna, J Balvin, Bad Bunny y Sech, entre otros, donde hablan sobre el fenómeno de la música urbana en estos tiempos. Mientras que la cadena Telemundo presenta la cinta “Cat Run 2 “.

A nuestras opciones le agregamos la película ¡Qué León!” protagonizada por Ozuna y Clarissa Molina que pueden descargar.

Los amantes del fútbol también pueden darse banquete con dos encuentros de La Liguilla de la Liga MX, que serán televisados por la cadena TUDN. Abajo te decimos a qué hora serán transmitidos y cómo verlos. Ya sabes, nosotros te presentamos varias alternativas y tú comandas el control remoto. !Feliz fin de semana!

Lo que tienes que ver:

1. Especial Uforia : “Explosión Urbana”

Uforia, the Home of Latin Music, presenta “Uforia Celebra Explosión Urbana – La Época de Oro”, un especial de música televisado que analiza a fondo el movimiento del género urbano latino que predomina en el mundo, con escenas exclusivas de conciertos y entrevistas a artistas que impulsaron la “Época de Oro de la Música Latina”.

Evelyn Sicairos (locutora de Uforia, Zona MX 101.9FM) conducirá el especial de música de Uforia, una nueva producción de formato largo que celebra el virtuosismo, la resiliencia y los triunfos de la música latina.

En el episodio de estreno, Sicairos se conecta con artistas como Karol G, Ozuna, J Balvin, Bad Bunny y Sech, entre otros, para hablar sobre el dominio del género de más rápido crecimiento en el mundo. Los fans oirán de artistas de los artistas de reguetón y trap más importantes del momento , quienes analizarán su ascenso al estrellato y reconocerán a sus predecesores y artistas legendarios de los inicios del reguetón. Puedes verlo a las 7:00 p.m. Este por Univisión.

2. Telemundo presenta la película “Cat Run 2”

Cat Run 2 – Trailer – Own NOW on Blu-ray, DVD & Digital HDCat Run 2 Own it on NOW on Blu-ray, DVD and Digital HD Subscribe to Our Channel: http://ushe.biz/YTSubscribe When several high-ranked officials are massacred on their own military base, two wannabe detectives discover a top-secret experiment that threatens their lives and the nation's security. Anthony and Julian — the wannabe detective team — decide to take a pleasure trip to New Orleans. Anthony is part of a cook-off competition while Julian is visiting family. During his family visit, Julian discovers that his cousin was considered a suspect in the "sex party" turned massacre. To clear his family's name, Julian persuades Anthony to take on the case, thus discovering a military top secret that they wish they hadn't. 2014-07-01T23:03:30.000Z

Cat Run es una prostituta de lujo que conoce muchas cosas sobre un caso de corrupción. Estas mujeres ven lo que pasa a su alrededor, y además los políticos suelen hablar con ellas, lo que a veces es su perdición. En cuanto los políticos implicados se enteran de que pueden ser descubiertos, empiezan a mover sus hilos. Dicho de otro modo, contratan a alguien para que mate a la prostituta, y así el problema se termine. Para evitar que la chica acabe muerta, le ponen a dos detectives como escoltas. Parece que así estará segura, pero los dos detectives resultan ser un desastre, por lo que la vida de la prostituta corre más peligro con los escolta que sin ellos. La cinta es protagonizada por Scoot Mechlowicz, Winter Ave Zoli, Alphonso McAuley, Leonardo Nam y Gregory Alan Williams.

Puedes sintonizarla a las 9:00 pm.E.T.

3. Comedia Renta congelada

En este programa de Comedia, una pareja de hipsters veganos recién casados, (Ana y Fernando) llegan de su luna de miel a su nueva casa, rentada por un precio irrisorio. La sorpresa es enorme cuando al abrir la puerta se topan con que la casa ya está ocupada por una pareja de cuarentones decadentes (Delia y Federico), quienes aseguran haber firmado el mismo contrato de arrendamiento.

Ambas parejas tienen razón, pues la anciana propietaria, con mal de Alzheimer, firmó ambos contratos justo antes de morir, por lo que legalmente a los inquilinos les quedan solamente dos opciones: o una de las parejas abandona el inmueble, o los cuatro tendrán que convivir hasta que venza el contrato de cinco años con renta congelada. Ninguno querrá abandonar “su casa”, así que “tendrán que convivir”.

El seriado puede ser visto de 4:27 PM – 4:55 PM E.T por la cadena Univisión.

4 . Descarga “Que Léon” con Ozuna y Clarissa Molina

El popular cantante de música urbana Ozuna, debutó en la pantalla grande al lado de la ganadora de Nuestra Belleza Latina V.I.P Clarissa Molina.

“Qué León”, es una comedia romántica para toda la familia, donde a pesar de las diferencias sociales y unos padres intransigentes, siempre triunfará el amor”, dijo Clarissa Molina en la presentación de la película en la ciudad de New York. La cinta filmada en República Dominicana, cuenta la historia de amor de Nicole (Clarissa Molina) y José Miguel (Ozuna), dos jóvenes que, por coincidencia del destino, comparten el apellido León aunque no estén relacionados. El hecho de que ambos vienen de distintas clases sociales no evita que se enamoren, pero sus padres, don Camilo León (Raymond Pozo) y Tito León (Miguel Céspedes) se oponen y ocasionan un sinnúmero de situaciones en las que la joven pareja tendrá que luchar para que prevalezca el amor. Ahora puedes verla en Pantaya. La audiencia hispana en Estados Unidos podrá ver esta cinta desde su casa, en su computadora, tablet o celular, bajando la aplicación de Pantaya (con y griega) desde su móvil o entrando a la página Pantaya.com. El servicio cuesta $5.99 al mes y se puede descargar en todos los celulares .

5. En el “Sábado Futbolero” por TuDN

Tras una reñida temporada de 19 semanas, con siete equipos que hasta el último partido se disputaban un lugar en los cuartos de final, los ocho mejores equipos han pasado a la “Fiesta Grande” de la Liga MX, la Liguilla de Apertura 2019.

TUDN, les traerá a los fanáticos del fútbol en Estados Unidos, los partidos en vivo del torneo en el cual los principales clubes de México compiten por el codiciado título.

Este sábado en los Partidos de Vuelta, se enfrentarán León vs. Monarcas Morelia a las 7:00 p.m. por TUDN y TUDN Radio- Después se verán las caras las oncenas de Querétaro vs. Necaxa a las 10:00 p.m. por TUDN y TUDN Radio.

Los partidos están disponibles digitalmente para todos los suscriptores autenticados de TUDN vía el app de TUDN y TUDN.TV. Los partidos adicionales solo están disponibles en exclusiva para los suscriptores de proveedores de cable participantes* vía TUDNxtra. Ambos servicios son accesibles por el app de TUDN, TUDN.TV y, en algunos casos, vía las plataformas de los servicios de cable.

*Los fans pueden consultar con su servicio de cable si tienen acceso a TUDNxtra.

LEER MÁS: ¿Quiénes fueron los Peores Vestidos de los Latin Grammy 2019?

LEER MÁS: ¿Por qué no habrá Victoria Secret Fashion Show 2019?

LEER MÁS: ¿Por qué sacaron a Ana Brenda Contreras de Dynasty?

LEER MÁS: ¿Qué pasó en el capítulo final de “Por Amar sin Ley 2”?