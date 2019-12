Trump presume de tremendo cuerpazo a sus 73 años: ¿realidad o ego?: FOTO

Para nadie es un secreto que Donald Trump es un hombre muy presumido y con un ego bastante grande. Y aunque el presidente constantemente da muestras de el inmenso amor propio que se tiene y hasta suele extralimitarse en piropos, cumplidos y elogios a sí mismo, como ha ocurrido infinidad de veces, esta vez el republicano está dando mucho de qué hablar, por un gesto que raya entre lo absurdo y lo pintoresco.

El presidente de Estados Unidos colgó en su famosa cuenta de Twitter, donde cuenta con 67 millones de seguidores, una fotografía suya en la que a sus 73 años luce una tremenda figura atlética, envidiada por cualquier deportista de 30 años.

La imagen compartida por el propio Trump muestra un cuadro suyo, en el que presume de unos pectorales de lujo, unas abdominales de hierro y una pantaloneta deportiva y guantes, al mejor estilo de un boxeador.

Y aunque evidentemente la fotografía se trata de un muy buen montaje, en el que Trump emuló al famoso Rocky de la película de Silvester Stallone, se convirtió en tema de conversación en redes sociales, pues mientras sus más files seguidores lo aplaudieron por mostrarse muy bien a sí mismo, otros manifestaron que es la oda más grande al ego por parte de Trump.



Otros vieron la foto solo como una muestra del buen sentido del humor del presidente, pero no faltaron quienes se quedaron con la boca abierta ante la salida de Trump, asegurando que en prime r lugar no está nada bien que un mandatario de semejante distinción se muestre de esa manera en redes sociales como si fuera una estrella del fitness y en segundo porque revela la crecida imagen que el magnate tiene de sí mismo.

El antiguo dueño de Miss Universo no agregó ningún comentario a su publicación, y por ello hubo algunos seguidores que dijeron que la foto tenía tintes políticos y era una manera de mostrar que está más que listo para pelear contra cualquier demócrata que quiera medírsele en las elecciones del próximo año por la Casa Blanca.

Hace un tiempo Trump hizo algo similar con una imagen de ‘Game of Thrones’ para defenderse de la investigación de Robert Mueller sobre la intervención de Rusia en las elecciones de 2016.

Y no han faltado los que le piden a Silvester Stallone que lo demande por derechos de autor. Qué piensan ustedes.