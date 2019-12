TOP 5 Noticias interesantes –19 de noviembre de 2019

Comenzamos este martes 19 de noviembre de 2019 y les contamos en esta entrega qué estaban haciendo juntas Jennifer López y la ex esposa de Alex Rodríguez , Cynthia Scurtis.

También en esta edición, conocerán en qué nuevo proyecto anda el esposo de Kim Kardashian, Kanye West, que tiene a muchos asombrados y qué lanzará la socialité proximamente. ¿De qué se trata?

Cambiando de tema, no se pierdan el nuevo video surrealista de J. Balvin que tiene a sus fanáticos emocionados. ¿Qué tal se ve? Tampoco se pierdan la confesión de Mauricio Ochmann ahora que cumplió 42 años. Sigue leyendo….

1. Con ellos todo queda en familia

Alex Rodríguez festejó el cumpleaños número 14 de su hija Natasha, a quien todo el mundo la conoce como “Tashi”, con una fiesta superdivertida. El novio de Jennifer López publicó en sus redes sociales varias imágenes del pool party que disfrutó su hija y sus invitados. Incluso, ARod compartió varios videos en su Insta Story de Instagram donde se aprecian cuánto gozaron sus amigos con ella, su hermanita Ella y otros familiares. Hay una foto en especial que llamó la atención de todos y es una donde aparece JLO, las niñas y la ex esposa de Rodríguez, Cynthia Scurtis con quien se había dicho había una dispusta por la pensión para sus hijas.¿Será que ya lo resolvieron?

2.Kanye West estrenará su primera ópera

Ye and Dre Jesus is King Part II coming soon. pic.twitter.com/wTKFgXQQXQ — ye (@kanyewest) November 18, 2019

Kanye West anunció para este mes el estreno de su primera ópera, que llevará por título Nebuchadnezzar. En un mensaje en Twitter, West ha compartido el cartel del evento, que presenta un grabado dorado del rey homónimo babilónico. En la Biblia Nabucodonosor II es un personaje que aparece en el libro de Daniel. Y aunque en el anuncio el rapero no comentó nada acerca de si la trama de la obra tendrá que ver con la historia narrada en ese libro sagrada, o si será un proyecto nacido principalmente de su creatividad, sí reveló que contará con la música de Peter Colins & Infinities Song.

3. Blanco: el video surrealista y futurista de J Balvin

Como uno de los artistas con mayor número de reproducciones alrededor del mundo, que acumula más de mil millones de visitas en su canal de YouTube al mes, con dos de sus videos que ocupan los primeros tres puestos de los más vistos globalmente, J Balvin una vez más lleva su creatividad visual al límite con el lanzamiento del nuevo sencillo y videoclip, “Blanco”.

J Balvin llega con más fuerza y nueva música y muestra: mucha escenografía blanca, ritmos fantásticos y gatos voladores. Sí, gatos voladores. «Aquí está tu hombre de Medellín», Balvin dice en esta melodía urbana que mezcla sonidos de música electrónica dance y el ritmo profundo de los tambores.

4. La nueva colección de maquillaje de Kim Kardashian y su maquillista

Kim Kardashian sigue haciendo crecer su imperio y de qué manera. La empresaria recientemente lanzó su línea de fajas Skims, la cual ha tenido un éxito rotundo, al igual que sus tres nuevas fragancias en colaboración con sus hermanas Khloé y Kourtney y cinta adhesiva para los senos, y como era de esperarse todo se vendió como pan caliente. Y es que desde que lanzó su compañía de belleza KKW Beauty, la socialité no ha dejado de trabajar en nuevos productos para complacer las exigencias de sus millones de fanáticos. Ahora viene con el maquillaje gracias a la ayuda y los tips de su Glam Squad y con ayuda de su maquillista de cabecera Mario Dedivanovic con quien pronto lanzará una nueva colección. Hace un poco menos de un año que Kardashian y Dedivanonic lanzaron su primera colección de maquillaje juntos y fue tal el éxito que decidieron volverlo a hacer y aún mejor. El famoso dúo acaba de lanzar la colección The Artist & Muse la cual incluye una hermosa paleta de sombras con tonos neutros y otros más llamativos, al igual otros más llamativos, perfectos para las fiestas. La colección sale a la venta el próximo 22 de noviembre.

5. Así se siente Mauricio Ochmann a sus 42

Mauricio Ochmann abrió su corazón y compartió una fuerta reflexión sobre sus 42 años de vida. El actor escribió fuertes declaraciones de su pasado y se sinceró con sus seguidores en las redes sociales. “Nunca escribo nada en mis cumpleaños y de hecho antes, cuando era niño escribía mucho, todo lo que iba sintiendo o viviendo. Pero hoy recién cumplidos 42 años me siento inspirado para escribir y agradecido con la vida, pero sobre todo conmigo de haberme traído hasta acá, venciendo y superando cada etapa difícil o complicada en mi vida, tanto exterior como interior”, escribió Ochmann en una foto en su Instagram.

“Durante muchos años viví con una sensación de quererme morir, de no pertenecer”, agregó el artista en su post añadiendo que hoy vive una etapa muy feliz y plena al lado de su gran familia. “Desde hace ya más de 13 años hasta el día de hoy, la verdad es que la sensación que me embriaga es de vivir, de no perderme de todo lo que quiero hacer, de disfrutar el hoy y de convertirme día tras día en mi mejor versión”, dijo Mauricio quien concluyó con una dedicatoria para él mismo: “Te amo Mau y amo tu fuerza interior”. Mira el mensaje completo arriba.