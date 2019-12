Gran Final- “EXATLóN 3 Estados Unidos”: ¿A qué hora empieza hoy?

La tercera temporada de Exatlón Estados Unidos, el exitoso reality deportivo que transmite la cadena Telemundo, llega este 24 de noviembre a su episodio final.

De seguro, las emociones estarán a flor de piel durante la excitante jornada cuando los finalistas se enfrenten por última vez y, además, se reencuentren con sus compañeros de equipo y familiares, con quienes no han tenido contacto desde que se unieron a la competencia hace más de tres meses.

Los protagonistas de este día, la gimnasta mexicana, Shaila Pérez, la jugadora de fútbol profesional, Norma Palafox; el vaquero de Texas, Kelvin Rentería y la leyenda del fútbol mexicano, Alberto “El Venado” Medina, competirán una vez más para ver quien ganar la final, se títula campeón, y se queda con el premio final de US$200.000.

Lo que tienes que saber:

CUÁNDO DURARÁ : 4 Horas

HORA: 7 pm . Este /6 Centro. (Será de 7 pm a 11 pm.)

CONDUCTOR: Erasmo Provenza, como anfitrión del reality

INVITADOS: Los participantes de esta temporada pertencientes a los equipos de Famosos y Contendientes vendrán apoyar a sus ex compañeros al igual que sus familiares más cercanos.

CANAL: Telemundo – Verifique con su proveedor local de televisión (FIOS es decir, Optimum, Time Warner) para averiguar el canal de la cadena en su área. También puedes hacer clic aquí para encontrar el canal de Telemundo en tu área.

Para verlo por Internet en tabletas, celulares y otros dispositivos:

Telemundo Now: Haz clic en Telemundo Now o baja la aplicación de Telemundo Now en iTunes, para ver la serie. Solo tienes que hacer clic aquí para bajar la aplicación Telemundo Now. En Telemundo Now -no tienes que pagar absolutamente nada- puedes ver gratis tu programa favorito.

FuboTV: Telemundo está incluido en el paquete del canal “Fubo Premier”, que cuesta $19.99 por mes durante los primeros dos meses y $44.99 por mes después de eso. Este paquete viene con una versión de prueba gratuita de 7 días, y puedes verlos en tu computadora a través de FuboTV sitio web, o en su teléfono, tableta o dispositivo de transmisión a través de la aplicación FuboTV:

DirecTV NOW: El paquete más barato de DirecTV NOw “Live a Little” cuesta $35 ofrece Telemundo. Para ver si DirectTV ofrece Telemundo en su mercado, ingrese aquí e ingrese su código postal en la “herramienta de búsqueda” (lookup tool). DirecTV Now ofrece una prueba gratuita de 7 días. Seleccione el paquete de canales que desea. La opción menos costosa, “Live a Little”, que incluye Telemundo. Ingrese su información de pago. Si cancela su suscripción dentro de los siete días de la prueba gratuita, no se le cobrará. Haga clic aquí para obtener la lista completa de dispositivos compatibles.

