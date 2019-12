¿Dónde comprar la línea de cosméticos de Kimberly Reyes?

A la actriz colombiana Kimberly Reyes, la vemos todas las noches en su papel de Valeria Montes (La Diabla”) en la serie “El Final del Paraíso” que transmite la cadena Telemundo. Allí hace de las suyas para acabar con Catalina “La Grande” su jefa de la DEA a cualquier precio.

Como “La Diabla ” todos los días avanza en sus planes de venganza, pero en la vida real la guapa histrión comparte su faceta como actriz con su rol de empresaria y es que desde hace unos años ha trabajado en una línea de belleza y cuidado personal.

A Kimberly le encantan las fragancias, al punto que lanzó su propia marca, Kimberly Reyes Beauty & Co. Actualmente sus productos están disponibles en Colombia, pero sueña con distribuirlos en Estados Unidos. Además, pronto lanzará su propia línea de maquillaje. En entrevista con Ahoramismo.com, nos habló de esta importante iniciativa comercial y nos dió sus infaltables tips de belleza.

Lo que tienes que saber:

En la serie la vemos muy maquillada y con el cabello teñido de rojo intenso. Eso define el visual de su personaje de Yésica Beltrán, pero Kimberly asegura que cuando se ve en el espejo de esa manera no se reconoce para nada. Indica que le gustan los tonos mas claros y más naturales.

“Para hacer a la Diabla se creó todo un concepto para que el público me viera como una mujer fuerte y decidida. Los maquillistas definieron el look de Valeria y yo lo que hice fue replicarlo para las grabaciones.”, explica.

En cuanto a su roja cabellera, la actriz nos reveló que es su propio cabello teñido con ese tono. “Tome la precaución de trabajar con un asesor de color durante toda la temporada de la serie y nos llevaba casi 8 horas en el salón dar el tono justo, porque no me lo decoloraron, fue a punta de tinte que me subieron el color. Gracias a esos cuidados mi cabello no sufrió ningún daño”, recalcó.

En cuanto a su etapa de empresaria, nos reveló: Tengo una línea de fragancias para mujeres y mi esposo la de caballeros. Nos ha ido súper bien. En Colombia se comercializan a gran escala”.

Agrega: “Tengo ahora mismo esa línea de fragancias, también estoy desarrollando una línea de maquillajes y de cosméticos. Llevo mucho tiempo estudiando, me he certificado con maquilladores internacionales, me gusta mucho el tema. Pero más allá de yo querer maquillar a otras personas, siempre he estado interesada en la calidad de los productos”.

6 Fragrancias ya están en el mercado

Las fragancias son tipo “body splash” pero yo no quería basarme en olores muy frutales porque ya nosotros podemos encontrar eso en el mercado. Me enfoqué más por notas más vinculadas a los perfumes. Son seis fragancias y cada una está pensada en un estilo de mujer totalmente diferente. Dentro de la variedad de las seis, consigues una para cada estilo de mujer.

“A mi personalmente me gustan los colores dulces, pero entre amaderados, y a veces un poco florales. Es difícil escoger porque la verdad es que yo amo las fragancias.”

Para adquirir estas fragancias la intérprete recomienda ir a sus cuenta de Instagram KimberlyReyesbeautyco.

En la actualidad está desarrollando el portal donde se podrá adquirir su línea de maquillaje. “Yo quiero entregarle al público productos de calidad. Ya tengo 2 años trabajando en eso y esperamos lanzar el portal a finales de este 2019″.

Siempre me preguntan por los cuidados capilares que tengo para los rizos y también vengo desarrollando una línea de la cual les comentare mas adelante”, aseguró Reyes.

Sus 5 Tips de Belleza

1. Tomar mucha agua

2. No salgas de tu casa sin colocarte protector solar.Mientras más te cuides de los rayos solares, las luces, etc. será mejor para tu piel.

3. Hidratación y Limpieza. Recomienda lavarse la cara dos veces al día y la hidratación le aportará nutrientes a tu cutis.

4. Lavar y cuidar todos los instrumentos que utilizas para maquillarte. Hay que tener mucha asepsia con las brochas y demás utensilios de maquillaje. Revistar también si algunos están vencidos para no seguir utilizándolos.

5. Ser feliz. Dios nos hizo con una luz, tu tienes tu propia personalidad sacale brillo desde adentro. Ese es para mi el mejor maquillaje.

La actriz Kimberly está casada con el empresario Federico Severini. Además de compartir su pasión por las fragancias, sueñan con comenzar una familia, aunque no tan pronto. Ellos han celebrado dos bodas, la primera en el año 2016, en Las Vegas y la segunda, por el ritual católico, en Cartagena. Ambas, el 19 de octubre.

“Mi esposo y yo siempre hemos estado claro que queremos hijos”, confiesa. “Pero también a la hora de casarnos, nos dijimos que teníamos que disfrutarnos el matrimonio, gozarnos un tiempo solos. Y también organizar nuestros proyectos personales, para que cuando lleguen los hijos estemos listos para recibirlos. Que todas esas cosas que a lo mejor nos tienen aquí o allá, ya las hayamos conseguido. Creo que, más o menos, como en dos años«, adelanta, la exitosa empresaria.