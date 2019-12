¿Cuáles tiendas de licores están abiertas en Acción de Gracias 2019?

Si desea comprar en una tienda de licores el Día de Acción de Gracias de 2019, si están o no abiertas dependerá de las leyes de su estado. Algunas tiendas de licores no pueden operar durante las vacaciones hoy, 28 de noviembre de 2019. Otros estados permitirán que las tiendas de licores estén abiertas. Sigue leyendo para que conozcas más detalles.

Algunas tiendas de licores están abiertas para Thanksgiving, pero muchas no lo están

En general, si las ventas de licores están controladas por el estado, es probable que las licorerías cierren hoy. Si las tiendas son de propiedad privada y no están controladas por el estado, entonces las tiendas pueden estar abiertas y depende del propietario si operan hoy o no (a menos que las leyes locales interfieran). Su mejor opción es llamar a su licorería local y preguntar si están abiertos hoy o no. Muchos de estos detalles a continuación son proporcionados por Legal Beer, VinePair, o son de la página detallada de Wikipedia sobre leyes de alcohol aquí.

Tenemos una lista a continuación que dice donde las ventas de licores no están controladas por el estado o que no hay restricciones estatales, significa que las tiendas de licores podrían estar abiertas hoy, pero no está garantizado y ustede debe llamar. Si las ventas están controladas por el estado, es probable que las licorerías no estén abiertas hoy. Donde se sabe con certeza si las tiendas están cerradas, se indica.