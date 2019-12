¿Este 2019 habrá o no desfile de Victoria’s Secret?: modelos lo revelan

El Desfile de Modas de Victoria’s Secret, el mega evento deslumbrante que anuncia la temporada de regalos, probablemente no tendrá lugar en 2019, según las mejores modelos. Eso se suma a un memorando interno que cuestionó el futuro del programa la primavera pasada. Desde entonces, no ha habido señales de que el famoso programa continúe.

Según The New York Times, la presidenta de la compañía, Leslie Wexner, dijo en mayo de 2019 que el programa no se emitirá en la televisión.

El 20 de noviembre de 2019, las malas noticias para Victoria’s Secret continuaron, con la compañía informando que tenía “otro trimestre con disminución en las ventas”, según informó CNN.

Hasta el 16 de noviembre de 2019, la marca aún no había confirmado formalmente que el desfile de modas fuera cancelado esta vez. Sin embargo, tampoco había anunciado planes para ello o reclamaciones de modelos en disputa de que se había acabado.



Todo fue un mal tramo para la marca, que se ha topado con una pared de actitudes cambiantes de los consumidores, disminución de las ventas, el movimiento #metoo, los vínculos de su CEO con Jeffrey Epstein y hasta comentarios denunciados como inapropiados por un funcionario de marketing e integrador.

La presentación anual de moda fue un espectáculo lleno de celebridades muy solicitado durante años. No fue solo un desfile de modas. Fue un evento más grande, con artistas e intérpretes. Artículos especiales como el sujetador de fantasía con joyas de un millón de dólares (al menos) añadido a la emoción y solo los Ángeles podían usar las alas.

Según Vogue Australia, el primer ángel oficial fue Karen Mulder, en 1997. Tyra Banks fue el primer ángel en usar las alas al año siguiente. Tyra, junto con Stephanie Seymour, Daniela Pestova y Helena Christensen, fueron contratadas oficialmente como Ángeles ese año. Las alas se hicieron cada vez más grandes y más espectaculares. En 2003, Heidi Klum fue agraciada con el mayor par de alas. Algunas de las alas fueron elaboradas con cristales o diseños especiales.



El desfile de modas de Victoria Secret fue un evento muy solicitado para las modelos para quienes fue uno de los pináculos de éxito en el mundo de la moda. Ser modelo de Victoria’s Secret y ser ángel de la famosa marca son dos categorías muy diferentes.

Si bien desfilar en el programa era un trabajo soñado para una modelo, ser un ángel de Victoria Secret era el paraíso. Cielo con un horario exigente y planes agotadores de alimentación y ejercicios previos al espectáculo, pero el cielo no obstante. Hubo entrenamientos como “Train Like an Angel”.

Cada año, hubo mucha expectativa ante el evento. Pero este año parece ser diferente. Aunque no se ha dicho nada que el programa definitivamente esté fuera este año, pero la empresa matriz de Victoria’s Secret, dijo que estaba “repensando” el desfile anual de modas”.

Podría haber muchas razones para esto. Por un lado, la audiencia para el show de 2018 estuvo en un mínimo histórico, según The Hollywood Reporter.



Mientras que la NFL dominó la noche del espectáculo, dice THR, “… el desfile de modas de Victoria Secret tuvo un promedio de 0.9 entre los adultos de 18 a 49 años y solo 3.3 millones de espectadores. Eso siguió a otro año de mínimos y marcó una fuerte caída del 40 por ciento en la demostración clave”.

Dos modelos han dicho abiertamente que el show de 2019 fue cancelado, comentarios que la marca no ha confirmado ni negado. Georgia Fowler le dijo a The Australian Daily Telegraph: “Es decepcionante que no vaya a suceder este año, pero quién sabe lo que sucederá”.

Shanina Shaik le dijo a Daily Telegraph: “Desafortunadamente, el show de Victoria Secret no sucederá este año”.

A principios de este año, la empresa matriz anunció que Victoria’s Secret planea cerrar 53 tiendas. Según CNN, la compañía siguió con la estrategia que funcionó durante años: “sostenes push-up y modelos de celebridades”. Mientras tanto, informó CNN, los clientes estaban interesados en otras cosas, a saber, “sostenes a medida y mensajes inclusivos”.

Luego hubo esa entrevista con el director de marketing de L Brands, Ed Razek, en Vogue, donde dijo: “Es como, ¿por qué tu programa no hace esto? ¿No deberías tener transexuales en el programa? No. No, no creo que debamos. ¿Bueno, por qué no? Porque el espectáculo es una fantasía. Es un espectáculo de entretenimiento de 42 minutos… “. Esto enfureció a mucha gente y el espectáculo ha sido criticado por falta de diversidad, incluso por un artista que cantó en el show de 2018, Halsey.