Denisse Novoa “La Pantera” de Exatlón 3 ingresará al quirofanó

Denisse Novoa, mejor conocida como La Pantera, se convirtió en una de las favoritas de la tercera temporada de Exatlón Estados Unidos. Muchos televidentes esperaban ver a la ojiverde de 24 años coronarse como la campeona de esta temporada pero no fue así. Desafortunadamente La Pantera tuvo que salir de la competencia a solo días de la gran final. Resulta que durante un circuito contra Norma Palafox, se cayó y se lastimó la rodilla de su pierna izquierda. Entre su dolor pidió que no la tocaran y necesitó asistencia médica.

Al día siguiente el comentarista del reality, Erasmo Provenza, anunció “que luego de que le hicieran una resonancia magnética los doctores determinaron que sufrió un desgarro en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y no podría continuar en la competencia”.

Tras la salida de Denisse, muchos se preguntaron si fue estrategia de Telemundo. La misma Denisse respondió a esta pregunta que le llegó a sus redes. “Creo que muchos se preguntan esto porque Exatlon, aparte de ser una competencia es un reality. Pero quiero que sepan que todas la lesiones, todos los moretones, raspones y caidas son reales. No me prestaría nunca en hacer eso…Mi lesión fue muy real de hecho me tienen que operar y la recuperación es de seis a ocho meses.. Y te juro que si pudiera cambiar eso preferiría ser eliminada a irme con lesión porque la recuperacion es mucho más larga”, dijo Denisse este 26 de noviembre a través de sus redes sociales.

Así es, Denisse tendrá que ingresar al quirofanó por su lesión en la rodilla. Algo que no esperaba la participante del reality. Además expresó sus ganas de poder volver a Exatlón pero no podrá competir en la cuarta temporada porque en ese tiempo se estará recuperando de la operación.

Cabe recordar que Denisse es una de las participantes más fuertes del equipo Contendientes en esta tercera temporada de Exatlón Estados Unidos. Ella se convirtió en la líder a nivel general de la competencia. La jovencita estuvo en la competencia desde el primer día y logro realizar 251 carreras, 167 victorias, 84 derrotas y obtuvo 67 por ciento de efectividad.

Denisse Novoa es una gimnasta mexicana de 24 años , que reside en Miami. Ella es gerente de un hotel en Miami. Ella ha practicado diversos deportes como natación, futbol, baloncesto y golf, entre otros. Es hermana del actor Mauricio Novoa. Dentro del programa también fue la primera de los participantes de esta temporada en llevarse un automóvil SUV. Además se ganó unos 100 mil dólares.

