AMAs 2019 Live Stream: Cómo ver los American Music Awards

Esta noche son los 2019 American Music Awards . Aquí te contamos cómo ver los AMA en línea a través de transmisión en vivo sin cables.

Los AMA de 2019 se transmiten a las 8 p.m. ET / PT / 7 p.m. CT, por la cadena ABC, desde el Teatro Microsoft en Los Ángeles, California. Si no tiene cable, puede ver una transmisión en vivo de ABC en su computadora, teléfono, Roku, Fire TV, Apple TV u otro dispositivo de transmisión a través de uno de los siguientes servicios de suscripción de transmisión de TV en vivo sin cable:

AT & T TV Now (anteriormente DirecTV Now) ofrece seis paquetes de canales diferentes . Varían entre 45 y 125 canales de televisión en vivo, pero todos incluyen ABC (en vivo en mercados seleccionados).

Una vez inscrito en AT & amp; T TV Now, puede ver una transmisión en vivo del programa en su computadora a través del sitio web de AT & amp; T TV Now, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast u otro dispositivo de transmisión compatible a través de la aplicación AT & amp; T TV.

Si no puede ver en vivo, AT & amp; T TV Now, sin importar el paquete de canales que elija, viene con un DVR en la nube incluido.

ABC (en vivo en mercados seleccionados) está incluido en Hulu With Live TV , que viene con más de 60 canales de TV en vivo y la extensa biblioteca a pedido de programas de televisión y películas de Hulu.

Una vez inscrito en Hulu con Live TV, puede ver una transmisión en vivo del programa en su computadora a través del sitio web de Hulu, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast, Xbox One, Nintendo Switch, Echo Show u otro dispositivo de transmisión a través de la aplicación Hulu.

Si no puede ver en vivo, Hulu With Live TV viene con 50 horas de espacio de DVR en la nube, así como la opción de actualizar a “Enhanced Cloud DVR”, que le brinda 200 horas de espacio y la capacidad de avanzar rápidamente comerciales.

YouTube TV viene con más de 70 canales de televisión en vivo, incluido ABC (en vivo en mercados seleccionados).

Puede registrarse en YouTube TV aquí , y usted luego puede ver una transmisión en vivo del programa en su computadora a través del sitio web de YouTube, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Chromecast, Xbox One u otro dispositivo de transmisión compatible a través de la aplicación de YouTube.

Si no puede ver en vivo, YouTube TV viene con DVR incluido.

Cuando se trata del pre-show de la alfombra roja de los AMA, los anfitriones de las llegadas son Nick Viall, Lauren Jauregui, Sofía Carson, AJ Gibson, Raja Kumari y Jaymes Vaughan serán los anfitriones del “AMA Red Carpet Live Presentado por Security Benefit” de 2019, según Billboard . El pre-show de AMA se transmitirá exclusivamente en Twitter , emitido de 6 a 8 p.m. ET, y presentará entrevistas con los artistas, presentadores y asistentes estrella.

Delante de la alfombra roja, Carson tuiteó su emoción por trabajar con el co-anfitrión Jauregui y dijo: ” ¡¿CÓMO ES ESTA VIDA REAL?!? – Ummmm, ¡puedo trabajar con la Reina @LaurenJauregui y estoy tan emocionada! ¡¡Los conozco a todos ADORE (como yo) … ¡¿algún consejo ?! su primer concierto de alojamiento … ¡No puedo estropear esto! ”

Además del show de la alfombra roja de Twitter, KABC / ABC7 en Los Ángeles presentará una edición especial de” Sobre la alfombra roja en los AMA “ a las 7 pm PT.

En cuanto a la entrega de premios en sí, Ciara es la anfitriona de los AMA de 2019 y este no es el primer concierto de alojamiento de Ciara. Anteriormente organizó los Billboard Music Awards con Ludacris en 2016.

Recientemente, Ciara habló sobre el galardón que recibirá Taylor Swift en los AMA de este año y lo que tiene preparado para su gran actuación. Le dijo a ET Online , “Tendrás que esperar y ver qué va a pasar. No voy a decirte lo que va a pasar en el escenario. Amo a Taylor. Honestamente , es una mujer increíble y realmente la respeto mucho a ella y a lo que representa en general”. Y añadió: “Siempre tenemos conversaciones realmente geniales que derivan en conversaciones realmente geniales y fructíferas. Hablamos de cosas reales y, especialmente en el aspecto comercial, para mí haber creado mi propio sello discográfico, Beauty Marks Entertainment, ha sido un viaje increíble. Y cada vez que yo y las mujeres como ella nos conectamos, es una conversación genial porque también fue pionera e hizo historia y también hizo cosas realmente increíbles para nosotras las mujeres en la música “. Swift se llevará a casa el Premio Artista del Decenio esta noche. Y, según Fox News , Swift presentará una mezcla de sus canciones en su actuación AMA.