10 Productos de Belleza para Cuidado de la Piel

From Amazon

Shop now at Amazon

Mustela No Rinse Micellar Cleansing Water

Si está buscando una solución limpiadora que sea lo suficientemente suave como para usar en bebés, pero lo suficientemente poderosa para usar maquillaje de ojos sin irritación, Mustela No Rinse Micellar Cleansing Water puede ser su solución perfecta. Esta fórmula natural del 98 por ciento tiene pequeñas micelas que atraen y eliminan el aceite, la suciedad y el maquillaje, dejando la piel tersa y suave como la de un bebé. El agua de Micellar es especialmente buena para las personas con piel súper sensible, ya que no utiliza productos químicos agresivos ni limpiadores.

Mustela también ofrece un gel de limpieza Gentle Cleansing Gel, una fórmula natural libre de lágrimas que es perfecta para mantener la piel suave y calmada de su bebé.