¿Penélope Cruz está casada? ¿Cuántos hijos tiene la actriz?

¡La cuarta la vencida! Penélope Cruz podría ganar su primer Globo de Oro por su actuación como diseñadora de moda Donatella Versace en la serie El asesinato de Gianni Versace de la segunda temporada de “American Crime Story”. Según las probabilidades de Cruz gane son altas.

Debido a que la española podría ganar su primer Globo de Oro, las personas se están preguntando sobre su vida personal. ¿Está casada? ¿Ella tiene hijos? Sigue leyendo para saber más sobre la familia de Cruz.

Cruz está casada con el también actor Javier Bardem desde 2010, con quien ha protagonizado películas con él a lo largo de los años

Cruz se casó con su esposo Javier Bardem en julio de 2010. Ambos protagonizaron “Jamon, Jamon” en 1992, que fue la primera película de Cruz. Años más tarde, protagonizaron la película “Vicky Cristina Barcelona ” con Cruz interpretando a su ex emocionalmente inestable pareja. La pareja se enamoró en el set de “Vicky Cristina” y salieron dos años antes de casarse.

En una entrevista con GQ , Bardem mencionó lo agradecido que está por su esposa, diciendo “Estoy felizmente casado. Respiro y me mantengo en paz. Realmente agradezco a quien esté allí por darme la oportunidad de ser amado”. Bardem profesó su amor por Cruz durante el Festival de Cine de Cannes 2010, y dijo sobre el escenario: “A mi novia, a mi compañera, a mi amor: Penélope. Te debo mucho y te quiero mucho”.

Los dos han aparecido en varias otras películas juntos, incluyendo “The Counselor” y “Loving Pablo”, su primera película juntos como pareja, y más. Aunque Cruz ha protagonizado muchas películas con su esposo, recientemente le dijo a Marie Claire que ella no quiere trabajar con su esposo “a menudo”.

“Obviamente no podemos elegir partes solo por razones logísticas, como, ‘Oh, trabajemos juntos con más frecuencia porque es más fácil'”, dijo a Entertainment Tonight. “No. De hecho, no es algo que queramos hacer a menudo, en parte por el deseo de proteger lo que tenemos”. “Por un lado, es más fácil porque conoces a esa persona, él te conoce a ti y la forma en que trabajas es muy similar”, continúa. “Por otro lado, la idea de que ocurra todos los años es un poco atemorizante. Nunca se sabe si eso podría confundir las cosas demasiado. Mi instinto es que lo haría. Creo que es mejor que solo sea de vez en cuando , a pesar de que han sido muy buenas experiencias “.

La pareja protagoniza el próximo thriller de febrero, “Everybody Knows”, que fue una excepción a la regla de no trabajar en muchas más películas juntas, debido a los personajes que interpretan. Bardem interpreta al amor de la infancia de Cruz, con quien se reconecta cuando regresa a casa y su hija es secuestrada.

La pareja ha ganado un Premio de la Academia, los únicos actores nacidos en España que lo han hecho, según Marie Claire.

Cruz y Bardem tiene dos hijos juntos: su hijo Leonardo y su hija Luna

Penelope Cruz & Javier Bardem on Cultural Values They Passed Down to Their KidsET also spoke to the power couple about how their heritage influences the roles they take on including their new film, 'Loving Pablo,' in theaters and on-demand/digital Oct.5. Exclusives from #ETonline : https://www.youtube.com/playlist?list=PLQwITQ__CeH2Y_7g2xeiNDa0vQsROQQgv 2018-10-08T01:00:01.000Z

Los galardonados actores son los orgullosos padres de su hijo Leonardo, nacido en enero de 2011, y su hija Luna, nacida en julio de 2013. Cruz ha descrito la maternidad como la “mayor transformación de su vida”, según Heightline . Cuando Cruz no está trabajando, pasa la mayor cantidad de tiempo posible con sus hijos.

Tanto para Cruz como para Bardem, sus hijos y su familia son su primera “prioridad”, tanto que la cruz más larga que ha estado fuera de sus hijos es de cuatro días. “Nos gusta que la familia esté junta”, dice ella.

La pareja es notoriamente privada acerca de sus hijos y pretende criarlos en un ambiente tranquilo y anónimo. En 2011, Cruz le dijo a Vogue , “Quiero que mi hijo, y mis hijos, si tengo más, crezcan de la forma más anónima posible. El hecho de que su padre y yo hayamos elegido hacer el trabajo que hacemos no le da a nadie el derecho de invadir nuestra privacidad”.

Cruz ha declarado que ser madre y actriz era un sueño suyo desde que era una niña. Sin embargo, dice que la maternidad la ha convertido en la más feliz de las dos, según Marie Claire.

“Nunca hablo sobre los niños en las entrevistas. No me importa si la gente piensa que soy extraña; eso es sagrado para mí”, dice. “Pero hay muchas cosas que me han sorprendido acerca de [la maternidad]. Es como una revolución dentro de ti, muy parecida a un animal. El mundo entero se ve diferente. Nunca volverás a pensar en ti mismo de nuevo, y creo que Eso es algo muy bueno. Sucede en un segundo “.

Cuando se le preguntó qué valores le gustaría inculcar en sus hijos, Bardem dijo a Entertainment Tonight :” Sólo quiero que sean personas amables, honestas, cariñosas y amorosas. Sabemos que no es fácil de hacer porque el mundo es muy lugar complejo. “