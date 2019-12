Chevel Shepherd, ganadora “The Voice 2018” Temp.15 : 5 Datos curiosos que tienes que saber

Shevel Shepherd, fue una de las cuatro principales contendientes que quedaron en The Voice, ella consolidó su lugar en la final de la temporada 15 gracias a un dúo con Kirk Jay del Team Blake Shelton, realizando una combinación de “She’s Country” de Jason Aldean y “Country Must Be Country Wide ”de Brantley Gilbert. Luego actuó en solitario, cantando “Blue” de LeAnn Rimes.

Shepherd ha estado cantando desde que tenía dos años, y ha pasado toda su vida afinando su voz y cantando cada vez que se le dio la oportunidad. El eslogan de su sitio web, “Cantar no es solo mi sueño, es mi realidad”, es un retrato exacto de una joven que logró alcanzar su sueño y se llevó el gran triunfo del reality show este 18 de diciembre de 2018.

Con solo 16 años de edad, Shepherd continúa impresionando al mundo con su voz. Esto es lo que necesitas saber sobre ella:

1. Comenzó a cantar en la radio, hizo su propio “Mini CD” cuando tenía 9 años de edad y estudió yodeling

Chevel Shepherd Shines with "You're Lookin' at Country" – The Voice 2018 Live Top 10 Performances

Shepherd, nacida en La Plata, Nuevo México, se crió en la música country al aire libre, y le encanta hacer manualidades, alimentar a los animales y arreglar autos con su padre, según NBC. ¿Pero su verdadera pasión? El canto.

Siguió los pasos de su madre y su hermana y comenzó a cantar cuando tenía solo 2 años de edad, según su sitio web. Comenzó a aprovechar cada oportunidad de cantar que podía obtener, incluidos algunos conciertos de radio cuando tenía 8 años. Incluso creó su propio mini CD con canciones que había grabado antes de cumplir los 10.

Aprendió afinar por primera vez cuando tenía unos 11 años cuando su madre le mostró un video, según Parade. Antes de ver el video, le dijo a Parade que no tenía idea de lo que era yodeling, pero se enamoró de él y siguió practicando.

2. Ella audicionó para The Voice años trás y fue llamada nuevamente a audición esta temporada

A Shepherd le encantaba ver The Voice desde que era niña , y en realidad hizo una audición para la temporada 13 en Las Vegas, según Parade. Sin embargo, no obtuvo una Audición a ciegas porque los equipos ya estaban llenos, por lo que se sorprendió gratamente cuando tuvo una segunda oportunidad de probar. Ni siquiera tuvo que pasar por las largas filas de otros cantantes esperanzados, ya que el programa la contactó personalmente para regresar y hacer una audición nuevamente. Ella le dijo a Parade que cree que le devolvieron la llamada debido a su ” “estilo único”.

“Soy un alma vieja”, le dijo a Parade. “Me encanta el sonido de la música country más antigua. Me encanta todo al respecto, la narración, todos los instrumentos, solo su musicalidad, y me encanta poder hacer algo diferente que nadie está haciendo ahora, porque es todo un país moderno y un país viejo que muere, además de yodeling. , así que me gustaría traerlo de vuelta “.

3. Shepherd planea continuar su carrera en la música después del espectáculo, ganara o perdiera la competencia

Ella logró estar entre los cuatro primeros finalistas para The Voice y Shepherd planea continuar su carrera musical después del show, sin importar los resultados. “Quiero hacer una gira por todo el país para difundir mi amor y pasión por la música. Quiero vivir mi sueño y, con suerte, mostrarles a los demás que todo es posible “, afirma su biografía.

Ella le dijo a Parade que no puede esperar para continuar su carrera musical. “Realmente quiero comenzar a trabajar en mi propia música country original y quiero comenzar a hacer álbumes”, dijo. “Quiero empezar una banda. “Solo quiero publicar discos country clásicos y discos country modernos, y simplemente hacer lo que amo”.

4. La interpretación de Shepherd de “Blue” por LeAnn Rimes fue dedicada a su abuelo

La presentación de “Blue” del 10 de diciembre de Shepherd fue dedicada a su abuelo, quien estaba en la audiencia mientras ella cantaba. A su abuelo le encanta que haya aprendido a yodel, y estaba orgullosa de tenerlo en la audiencia mientras actuaba.

“Mi abuelo siempre quiso que alguien de la familia lo escuchara, y nadie puede, excepto yo, por lo que fue muy bueno que se sentara en la audiencia y pudiera cantar esa canción para él”, dijo Chevel a Parade.com. “También tuve a mi hermano y uno de sus amigos, a mi amiga y a sus padres, por lo que tuve unas cuantas personas en la audiencia, así como a mi madre”.

5. El condado de San Juan estableció un “Día del pastor de Chevel” para honrar a Shepherd una vez que regrese de Los Ángeles

La Comisión del Condado de San Juan emitió una proclamación a principios de este mes para honrar a Shepherd, anunciando que se iba a establecer el “Día de Chevel Shepherd”, según el Farmington Daily Times.

La comisión presentó una placa a su padre, Robert Shepherd, y dijo que se establecerá una fecha para celebrar el Día de Chevel Shepherd después de que ella haya regresado al Condado de San Juan desde Los Ángeles, informa Farmington Daily Times.

La chica se lleva con ella el título y un contrato de grabación.

