Novela-“LA SULTANA”:¿A qué hora? ¿Qué Canal? Live Stream

La novela turca que sigue la historia real de Kosem, la sultana que marcó la historia de una nación, convirtiéndose en una de las mujeres más poderosas del siglo 17, llega a las pantallas de la cadena Telemundo.

Protagonizada por Beren Saat (reconocida por su participación en Fatmagul), Anastasia Tsilimpiou, Ekin Koç y Hülya Avşar, la historia cuenta que en tiempos del Imperio turco otomano, el sultán Ahmed I (Ekin Koç) asciende al trono y se obsesiona con Anastasia (Tsilimpiou), una joven quien, bajo orden de la abuela del Sultán, es separada de su familia a la fuerza para hacerla esclava del harem. Sin imaginarlo, ese regalo cambiaría el destino del Imperio. Con el paso del tiempo, Anastasia también se enamora de Ahmed y, eventualmente, se convierte en su esposa, tomando el nombre de Kosem.

Kosem gobernará el Imperio otomano durante 40 años, periodo en el que se ganará el amor y la simpatía del pueblo, y se convertirá en un símbolo de poder y magnificencia. Aquí te decimos cómo y dónde verla para que no te pierdas ningún capítulo.

Lo que tienes que saber:

CUÁNDO: A partir del lunes 29 de octubre de 2018.

HORA: 8 pm . Este /7 Centro.

Frecuencia : De Lunes a viernes

CANAL: Telemundo – Verifique con su proveedor local de televisión (FIOS es decir, Optimum, Time Warner) para averiguar el canal de la cadena en su área. También puedes hacer clic aquí para encontrar el canal de Telemundo en tu área.

Otras opciones para que no te pierdas la serie:

Telemundo Now: Haz clic en Telemundo Now o baja la aplicación de Telemundo Now en iTunes, para ver la serie. Solo tienes que hacer clic aquí para bajar la aplicación Telemundo Now. En Telemundo Now -no tienes que pagar absolutamente nada- puedes ver gratis tu programa favorito.

FuboTV: Telemundo está incluido en el paquete del canal “Fubo Premier”, que cuesta $19.99 por mes durante los primeros dos meses y $44.99 por mes después de eso. Este paquete viene con una versión de prueba gratuita de 7 días, y puedes verlos en tu computadora a través de FuboTV sitio web, o en su teléfono, tableta o dispositivo de transmisión a través de la aplicación FuboTV

DirecTV NOW: El paquete más barato de DirecTV NOw “Live a Little” cuesta $35 y ofrece Telemundo. Para ver si DirectTV ofrece Telemundo en su mercado, ingrese aquí y ponga su código postal en la “herramienta de búsqueda” (lookup tool). DirecTV Now ofrece una prueba gratuita de 7 días. Seleccione el paquete de canales que desea. La opción menos costosa, “Live a Little”, que incluye Telemundo. Ingrese su información de pago. Si cancela su suscripción dentro de los siete días de la prueba gratuita, no se le cobrará. Haga clic aquí para obtener la lista completa de dispositivos compatibles

