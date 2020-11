Cheques de estímulo: ¿Se recibirá un segundo cheque de $1,200 pronto?

Si el presidente electo Joe Biden se sale con la suya, los estadounidenses podrían recibir una segunda ronda de cheques de estímulo del COVID-19 pronto.

Y ¿cuánto te daría el plan de Biden? Eso no está claro. Sin embargo, Biden tiene un plan que respalda una segunda ronda de cheques de estímulo para los estadounidenses, según CNet. El plan de Biden no explica la cantidad y no dice cuáles serían las pautas para obtener un cheque, aunque los republicanos y demócratas han expresado previamente un acuerdo general al aprobar un segundo cheque similar al primero (por $1,200) pero con expansión para incluir más dependientes adultos, como estudiantes universitarios que se quedaron fuera la última vez.

Aquí está el problema. El presidente no puede llevar a cabo su plan por sí solo, ya sea Donald Trump (que no ha concedido la elección) o Joe Biden, a quie han dado el triunfo de las elecciones. Eso es porque el Congreso otorgó autoridad de financiamiento al Senado y a la Cámara de los Estados Unidos, y el Senado permanece, al menos por ahora, en manos republicanas. Eso significa que cualquier plan demócrata primero tendría que pasar por la Cámara (que debería ser bastante simple con un presidente demócrata) y luego debe pasar por los republicanos en el Senado.

Esto es lo que necesita saber:

El hecho de que reciba un pago directo podría depender de dos elecciones de segunda vuelta del Senado.

El problema es que los republicanos en el Senado han estado en total desacuerdo con los demócratas en el Congreso e incluso con su propia Casa Blanca, cuando Trump estaba en el poder. Es el monto total de un segundo plan lo que está en disputa. Los demócratas quieren unos $2,2 billones de dólares, de los cuales serían parte los cheques de estímulo. Los republicanos se conformaron con alrededor de $500,000, que era incluso menos que la propuesta de la Casa Blanca.

La clave para los demócratas puede ser ganar el control del Senado de Estados Unidos. Esto sigue siendo posible, ya que el control del Senado pende de un hilo, pero en este momento todavía está preparado para permanecer por muy poco tiempo en manos republicanas. Dos contiendas por el Senado de Georgia podrían marcar la diferencia.



En Georgia, si un candidato no obtiene el 50% de los votos, pasa a una segunda vuelta entre los dos candidatos principales. Eso es lo que sucedió el 3 de noviembre.

El plan de Biden también aumentaría los beneficios por desempleo

Además de una segunda ronda de controles de estímulo, el plan de Biden también impulsaría los beneficios adicionales por desempleo, según CNet. Nuevamente, no se especifica una cantidad.

Inicialmente, después de la pandemia, las personas recibieron $600 adicionales por semana en beneficios de desempleo además de sus beneficios estatales. Sin embargo, esto expiró y el presidente Trump aprobó una extensión, pero ese fue un uso controvertido del poder federal.

Luego, los beneficios adicionales expiraron. Algunos republicanos en el Senado han argumentado que la cifra de $600 es demasiado alta porque le da a la gente muchos incentivos para no trabajar.



Según CNet, Biden detalló otro pago. Quiere dar a los beneficiarios de la seguridad social $200 dólares adicionales.

