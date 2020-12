¿Cuáles son los requisitos para recibir un cheque de estímulo de 600?

Ahora que el Congreso aprobó una segunda ronda de cheques de estímulo por el COVID-19, muchos estadounidenses se preguntan si califican para obtener el beneficio, que está a la espera de ser firmado por el presidente Trump.

Al igual que ocurrió con la primera ronda de cheques, existen límites de ingresos, y aquí te los explicamos más adelante.

Además, hay un límite de edad en el que los dependientes calificarán para los cheques, lo que dejará a algunos estudiantes universitarios en el frío nuevamente si son declarados en las declaraciones de impuestos por sus padres.

Hay otro lunar en el proceso. El presidente Donald Trump, en un video publicado en Twitter, pidió al Congreso que aumente los cheques a $2,000. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rápidamente dio su apoyo al plan, pero los republicanos no.

El nuevo paquete de estímulo está casi a punto de ser aprobado en el Congreso | Noticias Telemundo

“Los republicanos se negaron repetidamente a decir qué cantidad quería el presidente para los cheques directos. Por fin, el presidente aceptó $2,000 -los demócratas están listos para llevar esto al piso esta semana por consentimiento unánime. ¡Vamos a hacerlo!”, dijo Pelosi antes de la votación de este jueves, que los republicanos no aprobaron.

“El Congreso encontró mucho dinero para países extranjeros, cabilderos e intereses extranjeros mientras enviaba el mínimo indispensable a los estadounidenses que lo necesitaban. No fue culpa suya; fue culpa de China”, dijo Trump en un video que publicó en Twitter.

This Christmas Eve morning, House Republicans cruelly deprived the American people of the $2,000 checks Trump agreed to support. On Monday, the House will hold a vote on our stand-alone bill to increase economic impact payments to $2,000. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 24, 2020

Sin embargo, los republicanos estaban preparados para bloquear un intento de aprobar el aumento por consentimiento unánime, lo que mantendría entonces la cantidad de los cheques solo en $600.

Hay límites de ingresos para la segunda ronda de cheques

Según CNBC, estas son las pautas de calificación para quién obtendría un segundo cheque:

Para obtener el monto total de $600, una persona no puede haber ganado más de $75,000 en el 2019 o $150,000 para las parejas. Las personas que ganaron hasta $87,000 y las parejas que recibieron ingresos de hasta $174,000 recibirían un cheque de estímulo. Sin embargo, no obtendrían el monto total.

Mr. President, sign the bill to keep government open! Urge McConnell and McCarthy to agree with the Democratic unanimous consent request for $2,000 direct payments! This can be done by noon on Christmas Eve! — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 23, 2020

Los contribuyentes recibirán $600 por dependiente, pero solo por menores de 17 años

El senador estadounidense Sherrod Brown, demócrata de Ohio, tiene un documento con preguntas frecuentes sobre los cheques en su sitio web.

Ante la pregunta de si se recibirá un cheque, escribió: “Eso depende. Debe (1) cumplir con los requisitos de ingresos y (2) presentar una declaración de impuestos, incluso si no debe hacerlo”.

Además, escribió Brown, “El monto del reembolso comienza a reducirse a partir de $75,000 para un contribuyente único y $150,000 para contribuyentes conjuntos. Los contribuyentes que estén por debajo de esta cantidad recibirán el reembolso completo. Los contribuyentes solteros con ingresos entre $75,000 y $ 99,000 recibirán un reembolso parcial. Los contribuyentes solteros de más de $99,000 no recibirán un reembolso. Los contribuyentes conjuntos con ingresos entre $150,000 y $198,000 recibirán un reembolso parcial. Los contribuyentes conjuntos con un ingreso superior a $198,000 no recibirán un reembolso”.

Statement by Donald J. Trump, The President of the United States Full Video: https://t.co/avKfYctPAD pic.twitter.com/i8IMLhH53Q — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2020

¿Cómo puede obtener su cheque?

“Si presentó una declaración de impuestos en 2018 o 2019, o recibe beneficios del Seguro Social, recibirá el reembolso automáticamente. Si proporcionó información de la cuenta bancaria para recibir su reembolso de impuestos como depósito directo, recibirá su reembolso de esa manera”, explicó Brown. “Si no proporcionó información para el depósito directo, se le enviará por correo un cheque de reembolso a la dirección proporcionada en su declaración de impuestos de 2018 o 2019, la que haya presentado más recientemente. Si no presentó la solicitud en 2018 o 2019 pero recibe beneficios del Seguro Social, recibirá el reembolso de la misma manera que recibe su beneficio del Seguro Social”.

Trump calificó los cheques de estímulo de $600 como “ridículamente bajos”

Trump exigió que se aumentaran los montos de los cheques de estímulo. “Le estoy pidiendo al Congreso que enmiende este proyecto de ley y aumente los ridículamente bajos $600 dólares a $2,000 o $4,000 para una pareja”, dijo Trump. “También le pido al Congreso que se deshaga de inmediato de los elementos innecesarios y derrochadores de esta legislación”.

El presidente declaró que le estaba pidiendo al Congreso “que me envíe un proyecto de ley adecuado o de lo contrario la próxima administración tendrá que entregar un paquete de ayuda COVID y tal vez esa administración sea yo, y lo haremos”.

Durante todo el verano, Trump dijo: “Los demócratas bloquearon cruelmente la legislación de alivio de COVID en un esfuerzo por avanzar en su agenda de extrema izquierda e influir en las elecciones. Luego, hace unos meses, el Congreso inició negociaciones sobre un nuevo paquete para brindar la ayuda que se necesitaba con urgencia para el pueblo estadounidense. Ha tardado una eternidad. Sin embargo, la ley que ahora planean enviar de vuelta a mi escritorio es muy diferente a la inicial. Realmente es una vergüenza”.

En el video, Trump enumeró la ayuda a gobiernos extranjeros entre otros elementos y afirmó que esos elementos están en el proyecto de ley de ayuda COVID-19. Sin embargo, según Politifact, el proyecto de ley de ayuda COVID-19 no incluía la ayuda a gobiernos extranjeros; esos artículos se aprobaron al mismo tiempo, pero como parte de un proyecto de ley de gastos generales separado.

En el video, Trump dijo que hay más de 5,000 páginas en este proyecto de ley y que “nadie en el Congreso lo ha leído” debido a su extensión y complejidad. Se llama el proyecto de ley de alivio de COVID, pero este proyecto de ley no tiene nada que ver con COVID”.

Trump afirma que el proyecto de ley “permite cheques de estímulo para los familiares de extranjeros ilegales por $1.800 cada uno. Esto es mucho más de lo que se les da a los estadounidenses”.

