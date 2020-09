Cheques de estímulo COVID-19: ¿Quiénes recibirán $400 semanales extra por desempleo?

Algunos estadounidenses que califican para beneficios de desempleo adicionales recibirán $400 por semana durante seis semanas, y otros estadounidenses solamente $300.

¿Cuánto le darán a usted? ¿Recibirá la mayor cantidad de $400? La respuesta es que las cosas dependen de su estado. Así es como funciona. Resulta que solo tres estados aprobaron los $400. Puede encontrar un rastreador estado por estado más adelante en este artículo.

Inicialmente, los pagos adicionales, que se desembolsan además de lo que los estados otorgan a las personas en concepto de prestaciones por desempleo, ascendían a $600 dólares por semana. Esa cantidad fue promulgada por el Congreso para hacer frente a la pandemia, pero los republicanos se volvieron críticos con ese monto asegurando que estaba dando a la gente un incentivo para no trabajar. Este verano expiró la cantidad de $600.

More than 200,000 men, women and children have lost their lives to this coronavirus in the United States.

Our hearts break for them and their loved ones.

The pain is made worse by the simple fact that it didn’t have to be this way.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 22, 2020