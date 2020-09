Cheques de estímulo COVID-19: ¿Si no hizo declaración de impuestos cómo puede recibir cheque de $1,200?

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció que el 24 de septiembre comenzaría a enviar alrededor de nueve millones de cartas a los estadounidenses que aún no han presentado su información fiscal y, por lo tanto, no han recibido un cheque de estímulo.

La fecha límite para que los no declarantes se registren con el IRS para recibir potencialmente un cheque de estímulo es el 15 de octubre.

Según el comunicado de prensa del IRS, la agencia está enviando cartas llamadas “Aviso del IRS 1444-A”, que vendrán en inglés y español con información de elegibilidad y cómo registrarse si califica para un pago.

El comisionado del IRS, Chuck Rettig, dijo que quiere que las personas restantes que son elegibles para recibir un pago de estímulo completen los formularios necesarios que le harán posible obtenerlo.

La lista de nueve millones se genera en base a lo que el IRS describió como “análisis interno (de) … personas que normalmente no tienen un requisito de presentación de declaraciones de impuestos porque parecen tener ingresos muy bajos”.

“Estamos dando este paso adicional para ayudar a los estadounidenses que quizás no sepan que pueden ser elegibles para este pago o no saben cómo registrarse para uno”, dijo Rettig. “Las personas que no están obligadas a presentar una declaración de impuestos pueden registrarse rápidamente en IRS.gov y aún así recibir su dinero este año”.

Rettig también señaló que las personas pueden verificar su elegibilidad en cualquier momento antes de la fecha límite del 15 de octubre.

“El tiempo se acaba este año para que el IRS emita pagos”, dijo el funcionario. “Las personas que normalmente no presentan una declaración de impuestos no deben esperar para ver si reciben una de estas cartas. Pueden revisar las pautas y registrarse ahora si son elegibles”.

El IRS señaló que recibir una carta no significa automáticamente que recibirá un cheque de estímulo; aún deberá cumplir con los requisitos de elegibilidad, registrarse en línea y completar la herramienta para quienes no declaran.

Los estadounidenses de bajos ingresos continúan sufriendo sin una nueva ley de estímulo

Según Pew Research, los adultos de bajos ingresos fueron el grupo más propenso (52%) a reportar perder un trabajo o recibir un recorte salarial como resultado de la pandemia. Los estadounidenses de bajos ingresos también han luchado por recibir todos los beneficios de los programas de alivio del coronavirus.

Según la Ley CARES, el IRS no proporcionó a 450.000 familias de bajos ingresos pagos de cheques de estímulo que incluían a sus dependientes, según un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno. CNN informó que la Ley tampoco extendió los beneficios del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria, lo que ha llevado a las despensas de alimentos a abrumarse con clientes nuevos y habituales, como reportó The New York Times.

Muchos estadounidenses de bajos ingresos tampoco pudieron beneficiarse del programa de Asistencia para salarios perdidos, que proporcionó un suplemento adicional de $300 por semana al desempleo. Uno de los criterios de elegibilidad para ese programa era que los beneficiarios tenían que ganar un mínimo de $100 en beneficios de desempleo.

Según un análisis de CNBC de los datos de desempleo del 20 de agosto, lo más probable es que 5,5 millones de estadounidenses no sean elegibles debido a ese requisito.



Ahora que se ha evitado temporalmente un cierre del gobierno, muchos estadounidenses esperan que las negociaciones sobre un nuevo proyecto de ley de estímulo comiencen otra vez.

