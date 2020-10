Cheques de estímulo: ¿Por qué la fecha del 15 de octubre es crucial para los pagos?

El 15 de octubre marca el último día para que presente sus impuestos del 2019, si solicitó una extensión en la primavera. Si desea recibir un cheque de estímulo y es elegible, debe presentar la solicitud antes de la fecha límite del 15 de octubre.

Hay unas pocas personas seleccionadas que tendrán más tiempo para presentar sus impuestos, incluso después de la fecha límite del 15 de octubre. Según el IRS, aquí están esas excepciones:

“Miembros del ejército y otros que sirven en una zona de combate. Por lo general, tienen 180 días después de salir de la zona de combate para presentar declaraciones y pagar los impuestos adeudados.

Contribuyentes en áreas de desastre declaradas federalmente que ya tenían extensiones válidas. Para obtener más detalles, consulte la página de ayuda en casos de desastre en IRS.gov”.

¿Cómo proporcionar su información al IRS antes de la fecha límite del 15 de octubre?

Si aún necesita presentar sus impuestos ante el IRS, puede hacerlo de la manera habitual en que los presenta.

Según el IRS, “las opciones de presentación electrónica convenientes, incluido Free File del IRS, todavía están disponibles.

Los contribuyentes y los profesionales de impuestos deben continuar utilizando opciones electrónicas para apoyar el distanciamiento social y acelerar el procesamiento de declaraciones de impuestos, reembolsos y pagos”.

Para los estadounidenses con ingresos escasos o nulos que no están obligados a presentar una declaración de impuestos, puede utilizar la herramienta para no declarantes, que está diseñada para ingresos inferiores a $24,400 para parejas y $12,200 para individuos. El comunicado de prensa del IRS dice:

“Las personas pueden calificar para un pago, incluso si no trabajan o no tienen ingresos del trabajo. Pero los trabajadores de ingresos bajos y moderados y las familias trabajadoras elegibles para recibir beneficios fiscales especiales, como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo o el Crédito Tributario por Hijos, no pueden utilizar esta herramienta. Deberán presentar una declaración regular lo antes posible. El IRS utilizará la información de su declaración de impuestos para determinar y emitir cualquier EIP para el que sean elegibles”.

Lo que Pelosi, Mnuchin y otros han dicho sobre la necesidad de otro paquete de estímulo lo antes posible

Durante todo el verano y hasta el otoño, el presidente ha indicado repetidamente su deseo de proporcionar al pueblo estadounidense otra ronda de pagos de estímulo. El viernes, el jefe de personal, Mark Meadows, dijo a los periodistas que el presidente todavía tenía en mente un paquete de estímulo, incluso cuando fue al hospital para ser monitoreado luego de su diagnóstico positivo de COVID.

Meadows dijo, en parte: “La primera pregunta (del presidente) esta mañana fue, ‘¿Cómo va la economía? ¿Cómo van las conversaciones de estímulo en el Capitolio?”.

En cuanto a Mnuchin y Pelosi, ambos han manifestado repetidamente su optimismo sobre llegar a un compromiso en un futuro muy próximo. El miércoles 30 de septiembre, Mnuchin confirmó que la idea de una segunda ronda de cheques de estímulo es un hecho con cualquier paquete próximo. Durante una entrevista con Fox Business, dijo que había “llegado a un acuerdo” con los líderes demócratas sobre el tema de los pagos directos. “Si hay un trato, habrá pagos directos”, dijo.

Después de su reunión con Pelosi el 30 de septiembre, Mnuchin dijo a los reporteros fuera del Capitolio que habían logrado “mucho progreso en los últimos días” y también dijo: “Todavía no tenemos un acuerdo, pero tenemos más trabajo por hacer. Y vamos a ver dónde terminamos”.

Según CNBC, Mnuchin dijo que la Casa Blanca se había alineado con los demócratas de la Cámara en temas como pagos directos, préstamos para pequeñas empresas y ayuda de aerolíneas. Sin embargo, todavía no se ponen de acuerdo en temas como la ayuda a los gobiernos estatales y locales y las protecciones de responsabilidad para las empresas, informó el citado canal de noticias.

Mnuchin y Pelosi tuvieron una segunda reunión el jueves. Tuvieron una tercera reunión el viernes, informó el Times.

Los miembros de la Cámara se fueron el viernes por la tarde para su receso programado, con órdenes de estar preparados para regresar al Congreso para una posible votación del paquete de estímulo y esperar ser avisados 24 horas antes si eso sucediera.

Según el Times, Pelosi envió una carta a los demócratas de la Cámara en la que describía las diferencias clave en las que ella y Mnuchin todavía estaban trabajando: la cantidad en dólares del gasto, el monto de la ayuda por desempleo, las cantidades de financiación para las escuelas y los gobiernos estatales y locales, los créditos y fondos fiscales por hijos y fondos para rastreo y pruebas del coronavirus.



En la carta, Pelosi les dijo a sus compañeros demócratas de la Cámara de Representantes: “Encontraremos nuestro punto medio: somos legisladores. Haremos el trabajo”.

