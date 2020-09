Beneficios adicionales por desempleo: ¿Quiénes recibirá un cheque de $2,400?

Hay muchas cifras diferentes flotando por ahí cuando se trata de hablar de los beneficios de desempleo adicionales. Es posible que haya escuchado que algunas personas recibirán hasta $2,400 y otras personas $1,800 y se preguntará ¿por qué?

A continuación, se explica por qué algunas personas obtienen $2,400.

Todo depende de las decisiones que tomen sus líderes a nivel estatal. Eso se debe a que el gobierno federal solo otorga el 75% del total, es decir $300 adicionales por semana. Lo que confundió a algunas personas es que el presidente Donald Trump, cuando autorizó los beneficios extendidos en agosto, indicó que los estadounidenses que califiquen recibirían $400 por semana. Sin embargo, los estados deben proporcionar los $100 restantes, ya que las autoridades federales no están pagando la cuenta completa, pero los estados tampoco están obligados a dar ese monto extra.

La conclusión es que solo un par de estados autorizaron esos $100 adicionales. Eso significa que las personas en un par de estados reciben $400 adicionales, pero las personas en la mayoría de los estados reciben $300 adicionales (y en un estado, Dakota del Sur, no reciben dinero extra por desempleo). Eso se debe a que los estados también tuvieron que hacer su solicitud para obtener el dinero federal adicional.

Los beneficios adicionales de desempleo semanales se suman a lo que los estados ya están pagando a las personas desempleadas, y están diseñados para ser un alivio de la pandemia del COVID-19. El beneficio adicional era de $600 por semana para las primeras etapas de la pandemia, pero ese bono expiró.

¿Cómo se obtienen $1,800 o $2,400 con todo esto? Esa es la cantidad total a la que equivalen los beneficios adicionales, dependiendo de si su estado autorizó $300 o $400, porque la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) autorizó los pagos adicionales para abarcar un período de tiempo de seis semanas. Algunos estados en realidad están entregando el dinero en cheques de suma global, pero otros no.

¿Cómo buscar los beneficios adicionales por desempleo de su estado? Puede encontrar información sobre su estado en particular aquí.

Según el rastreador, solo Kentucky, Montana y West Virginia autorizaron los $400. Eso significa que solo las personas en esos estados recibirán $2,400 cuando todo esté terminado.

Las personas en los otros estados, excepto en Dakota del Sur, reciben $300 o $1,800 globales. En total, el dinero extra por desempleo provino de $44 mil millones que el presidente Donald Trump asignó para ese propósito. Los estados tenían hasta el 10 de septiembre para solicitar el dinero, a través de lo que se llama Subvención de Asistencia para el Pago Suplementario de Salarios Perdidos.

Seis semanas de beneficios adicionales por desempleo aprobó FEMA

Como se señaló, es FEMA quien eligió el marco de tiempo general, y por lo tanto la cantidad que la gente obtendría en general.

Un portavoz de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias le dijo a CNBC: “Los estados deben planificar hacer pagos a los reclamantes elegibles durante no más de seis semanas, a partir de la semana que finaliza el 1 de agosto de 2020”. Eso significa que técnicamente el período de tiempo ya ha terminado, pero podría llevar más tiempo poner el dinero en manos de las personas, porque los estados tenían que presentar una solicitud, obtener la aprobación y luego procesar el dinero.

FEMA originalmente planeó autorizar solo por tres semanas los beneficios, según indicó CBS News.

Un portavoz de FEMA le dijo a CBS News: “Independientemente de dónde se encuentren los estados y territorios en su proceso para recibir y distribuir los fondos de FEMA, FEMA financiará seis semanas en beneficios de desempleo suplementarios de $300 para cada estado y territorio que haya solicitado esta asistencia antes de septiembre 10″.

