Zion Williamson le envía mensaje a LeBron James: ¿Qué dijo?

Zion Williamson tuvo un mensaje para los representan al ranking de NBA2K22 de la estrella de Los Angeles Lakers LeBron James. Durante una entrevista con Taylor Rooks de Bleacher Report, Williamson dio su voz y voto para que James sea parte del club del 99.

“En base al respeto, por lo que ha hecho por el juego, le doy un 99 a LeBron,” explicó Williamson. “What he’s done for the game, nobody else has done, so I’ll give respect where it’s due.”

James actualmente está con un rating de 96, que lo coloca entre los cuatro mejores al lado de Steph Curry, Kevin Durant y Giannis Antetokounmpo. Williamson cree que James y Durant deben tener un 99 en el juego. Otros ratings the All-Star fueron los de Antetokounmpo y Curry, quien Williamson mencionó que deben estar entre 97 a 98. El objetivo del jugador es subir su rating a 95 esta temporada a comparación de su actual 89.

LeBron sobre Zion: Puedes “sentir su potencia y velocidad” en la cancha

Tras enfrentarse a Williamson por primera vez el 2 de marzo del 2020, James elogió a la estrella de los Pelicans notando cómo puedes sentir su potencia cuando lo enfrentas. James ha sido muy positivo con sus comentarios de Williamson y Ja Morant que llegaron a la liga en el 2020.

“Tienes que estar en la cancha para sentir la potencia y velocidad con la que juega,” dijo James en ese mometno, según ESPN. “es una gran camada de jugadores novatos, eso lo puedo decir. Estos chicos son especiales.”

James también tuvo un mensaje para los que criticaron su decisión de compartir un momento con Williamson y otros jugadores jóvenes. La estrella de los Lakers negó enfáticamente que era una “señal de debilidad” hablar con sus rivales.

“El que dice eso, ‘LeBron, ¿por qué haría eso mientras está jugando? Es una señal de debilidad. … Es demasiado amigo con el juegador que está enfrentando.’ Digales que me besen el c**o,” añadió mientras terminaba la conferncia de prensa. “¿Bien? Con una sonrisa, tambien. Lo agradezco.”

Zion será un agente libre sin restricción en el 2024