Xavi sobre los rumores de Ansu Fati: “No entiendo que se hable de traspasar a Ansu”

El técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha depositado toda su confianza en el joven delantero Ansu Fati y ha vuelto a insistir en que el club no tiene planes de vender al internacional español.

Xavi dijo en una conferencia de prensa previa al próximo partido de La Liga de su equipo contra el Villarreal que no puede entender las especulaciones actuales que rodean al delantero de 20 años, según lo informado por Yahoo.

“Tengo confianza ciega en él. Lo tengo con todos. Hemos ido formando la plantilla en base a lo que yo quería”, dijo. “Tengo confianza con todos y especialmente con Ansu. Es un jugador de presente y de futuro. Tiene que tener paciencia y darlo todo cuando entra, lo que está haciendo”.

🚨☎️ Ansu Fati quiere quedarse y no desea escuchar ofertas. Su entorno le aconseja marchar del Barça.

[Vía @HelenaCondis ] pic.twitter.com/nD1EM9gzHM — Som I Serem FCB𓅪 (@Somhiseremfcb) February 9, 2023

La ventana de fichajes está ahora cerrada hasta el verano y Xavi parecía irritado por las dudas sobre la posibilidad de que Fati abandone el Camp Nou en el corto plazo.

“En este momento no hay nadie transferible. Se acabó el mercado, no sé qué estamos haciendo hablando de ventas, nos estamos jugando la temporada”, añadió. “Estamos hablando de la venta de Ansu, de quien no se habló en todo el mes de enero. No lo entiendo y menos en el ambiente barcelonés. Tengo mucha esperanza en él”.

Esta es la segunda vez en cuestión de semanas que Xavi se ve obligado a enviar un mensaje contundente sobre el futuro de Fati en el Barcelona. El joven sigue vinculado con una salida de verano después de hacer solo cinco aperturas en La Liga esta temporada.

¡Sigue la página del Barcelona en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

Más respaldo para Ansu Fati

📊 Ansu Fati antes y después de la lesión: ¿Ha bajado tanto su nivel? 🤔 pic.twitter.com/Oqbl6VO39W — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 8, 2023

Xavi no es el único entrenador que respalda a Fati durante lo que es un período complicado en su incipiente carrera. El jefe de Nueva España, Luis de la Fuente, también ha hablado muy bien de la estrella de Barcelona y espera que redescubra su mejor forma.

“Está en un proceso de seguir encontrándose y creciendo. Tiene que madurar, personal y futbolísticamente”, dijo a Mundo Deportivo. “Cuando recupere la confianza y la seguridad, veremos al mejor Ansu Fati. Todavía no hemos visto la mejor versión de Ansu. No tomará mucho tiempo, es innato”.

Fati esperará que esas palabras signifiquen que será convocado para la próxima ronda de partidos de España. La Roja vuelve a la acción en marzo con dos partidos de la Nations League ante Noruega y Escocia.

El delantero del Barcelona formó parte de la convocatoria de España para el Mundial 2022 pero apenas jugó en Qatar. Fati logró solo dos apariciones como suplente con el entrenador anterior Luis Enrique, pero espera más oportunidades con De La Fuente.

¿Fati se enfrentará al Villarreal?

🧐 Primer partido de la temporada sin presencia de Ansu Fati ✍ @ap_angelperez https://t.co/6LSyKkBhVr pic.twitter.com/mCaOcsFhlo — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 13, 2023

Fati solo ha marcado tres goles esta temporada en la máxima categoría española, pero espera tener minutos contra el Villarreal la próxima vez, ya que posee un sólido historial contra el Submarino Amarillo en La Liga.

El joven ha marcado en tres de sus últimos cuatro encuentros ante el Villarreal y suma un total de cuatro goles en solo cinco partidos ante el rival del domingo. Es posible que Fati tenga que conformarse con un lugar en el banquillo del Estadio de la Cerámica, pero espera poder tener un impacto como suplente.

El partido de Barcelona contra Villarreal verá a los catalanes enfrentarse al ex entrenador Quique Setién. El técnico estuvo al frente del Barça durante apenas 25 partidos y fue despedido pocos días después de que el club fuera humillado 8-2 por el Bayern en la Champions League.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: ¿Ansu Fati preocupado por su papel en el equipo?