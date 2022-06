Xavi da una semana más de vacaciones a tres jugadores ¿Quiénes?

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, les ha dicho a los jugadores no deseados Oscar Mingueza, Riqui Puig y Samuel Umtiti que, no hay necesidad de regresar para el comienzo de la pretemporada que comenzará el lunes 4 de julio.

La mayoría del equipo del primer equipo debe llegar a los controles médicos antes de comenzar la capacitación antes del comienzo de la campaña 2022-23. Sin embargo, Barcelona no tendrá una gran cantidad de internacionales que se les ha dado una semana libre adicional debido a sus hazañas en la Liga de las Naciones en junio.

Mingueza, Puig y Umtiti también pueden estar desaparecidos después de que el jefe de Barcelona le dijera que su presencia no es necesaria, pero en su lugar pueden tener una semana extra de vacaciones para tratar de encontrar nuevos clubes, según lo informado por Mundo Deportivo.

Xavi ya había dicho a los tres jugadores que buscaran salidas este verano, ya que no podría ofrecerles minutos del primer equipo en 2022-23. No se espera que el trío cause problemas y sepan que su tiempo en el club está despierto.

Dinamarca Internacional Martin Braithwaite también recibirá el mismo mensaje, pero no se debe volver al club hasta el 11 de julio. El delantero no está en los planes de Xavi, pero ya ha dejado en claro que no está pensando en irse.

¿Riqui Puig se va a la Lazio?

El mediocampista Riqui Puig parece haber surgido como un objetivo de transferencia para el lado de la Serie A Lazio, según lo informado por Diario Sport. Los rivales de La Liga, Valencia, “ya preguntó” sobre Puig, pero puede tener dificultades para lograr un acuerdo debido a razones financieras.

El nuevo entrenador de Valencia, Gennaro Gattuso, ya ha dejado en claro cuánto admira a Puig. Gattuso habló sobre el joven en 2018 y estaba lleno de elogios para el centrocampista, según lo informado por ESPN.

“Riqui es espectacular. A pesar de que [Barca] tienen jugadores que parecen niños, la forma en que manejan la pelota me sorprende. Es la belleza del fútbol. Es como la poesía “, dijo. “Escuché sobre él hace un tiempo, y sobre algunos de los otros niños del club. Es el tipo de cosas que realmente no puedes copiar y pegar. Es algo que lleva años hacer. Así es como sienten el juego. Así que es algo hermoso, pero algo muy difícil para otros copiar. No juegan con un modelo táctico, es más una idea común. No hace falta decir que estoy muy celoso de la escuela del Barça “.

Sin embargo, Lazio actualmente parece un destino más realista, particularmente porque el club italiano está buscando un centrocampista atacante. Sin embargo, cualquier acuerdo dependerá de que Puig esté dispuesto a mudarse a una nueva liga y un nuevo país.

Ansu Fati está trabajando duro

Un jugador que ya está trabajando duro antes de la nueva temporada es el delantero adolescente Ansu Fati. El atacante sufrió otra campaña interrumpida por lesiones en 2021-22, haciendo solo 12 apariciones en todas las competiciones.

Ha habido preocupaciones de que la condición física de FATI sigue siendo un problema porque el joven optó por el tratamiento conservador en lugar de la cirugía en su lesión más reciente de los isquiotibiales.

Sin embargo, Fati ciertamente se ve en una forma impresionante antes del comienzo de la pretemporada.

Barcelona rezará para que Ansu Fati finalmente pueda dejar atrás sus problemas de lesiones y aparecer regularmente en la nueva campaña. No hay duda del talento del adolescente, pero los signos de interrogación permanecen sobre su estado físico a largo plazo.

