Xavi explica por qué joven figura juega con botines sin amarrar: ¿Qué dijo al respecto?

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, ha explicado por qué el centrocampista Gavi, de 17 años, prefiere jugar con los cordones desatados después de ver a su equipo vencer al Real Mallorca por 2-1 en La Liga en el Camp Nou el domingo 1 de mayo.

Gavi jugó los 90 minutos completos una vez más cuando el Barcelona volvió a ganar en el Camp Nou después de las derrotas consecutivas en casa ante el Eintracht Frankfurt, el Cádiz y el Rayo Vallecano.

Se le preguntó a Xavi sobre el mediocampista en su conferencia de prensa posterior al partido y habló sobre la inusual preferencia del joven de jugar con los cordones de las botas desabrochados, según lo informado por Samuel Marsden de ESPN.

“¡Él dice que así es como se siente cómodo, que es bueno para él, que no tenemos que preocuparnos!” explicó el entrenador del Barcelona. “Espero que renueve, a ver si se soluciona pronto. Ojalá sea el siguiente después de Araujo”.

Gavi ha disfrutado de una impresionante temporada destacada en Barcelona y también se ha abierto camino en la selección española. El jugador de 17 años ha jugado 43 veces para el club y el país esta temporada y se ha convertido en uno de los talentos más brillantes de Europa.

Alemany ofrece actualización de Gavi

El Barcelona está dispuesto a vincular a Gavi con un nuevo contrato en el Barcelona y el director deportivo Mateu Alemany ha ofrecido a los seguidores una actualización sobre las conversaciones con Gavi y el delantero francés Ousmane Dembele.

El contrato actual de Dembélé vence al final de la temporada, mientras que Gavi no tiene contrato en 2023. Alemany dijo que el club hará todo lo posible para mantener al dúo, pero admitió que los factores financieros son un problema, según informó Fabrizio Romano.

“Ousmane Dembélé y Gavi quieren seguir aquí, eso es muy importante, haremos todo lo posible para que los dos se queden en el Barça”, dijo. “Tenemos límites para el presupuesto salarial, como siempre digo, así que debemos tener cuidado. Haremos lo mejor.”

Gavi ha recibido “ofertas importantes” tanto del Bayern de Múnich como del Chelsea, pero solo está interesado en quedarse con los gigantes catalanes, según el reportero Matteo Moretto.

Barcelona ya ha asegurado el futuro a largo plazo de los jóvenes clave Ansu Fati, Pedri y Ronald Araujo. El uruguayo puso la pluma en el papel de un nuevo contrato que se extenderá hasta 2026 en el Camp Nou el viernes 29 de abril.

Xavi elogia a Memphis Depay

Xavi también habló de Memphis Depay tras ver marcar al holandés en la victoria por 2-1 sobre el Real Mallorca. Memphis no tiene contrato en 2023 y ha tenido problemas por tiempo de juego en 2022, pero Xavi dice que merece jugar más, según informa Marca.

“Ha jugado porque entrena muy bien. Tal vez alguien más hubiera bajado los brazos, pero no él. Ha jugado un gran partido. Queremos este tipo de jugador”, dijo. “A veces, todavía he sido injusto porque no ha tenido tantos minutos. Ha tenido una semana de entrenamiento fantástica y, si rinde así, tiene que jugar”.

El Barcelona tendrá que tomar una decisión sobre Memphis al final de la temporada. Los catalanes necesitarán extender su contrato si quiere quedarse para evitar perder al holandés en una transferencia libre cuando expire su contrato.

