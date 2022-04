Xavi da consejo al Barcelona sobre futuros fichajes: ¿Quién querrá?

Xavi Hernández ha instado al Barcelona a mantener a Ousmane Dembele en el Camp Nou en medio de la continua incertidumbre sobre el futuro del delantero.

Al entrenador se le preguntó repetidamente sobre el futuro de Dembélé en una conferencia de prensa previa al partido de ida de los cuartos de final de la Europa League de su equipo contra el Eintracht Frankfurt.

Xavi reiteró su deseo de que Dembélé se quede en el Barcelona más allá del final de la temporada cuando expire su contrato, pero admite que sabe que es una situación complicada debido a los problemas económicos del club.

“No sé qué más decir sobre Ousmane. Espero que se quede. Para mí ya estaría fichado pero tiene que ver con el club”, dijo. “No tenemos la mejor situación financiera de la historia, así es. Tenemos que apretarnos un poco el cinturón, hacer que los números funcionen, todos están trabajando las 24 horas del día. Para mí Ousmane es un jugador clave. Vimos al Atlético de Madrid, cómo defienden por dentro, necesitas tener futbolistas que marquen la diferencia por banda y Ousmane es eso, marca la diferencia”.

El Barcelona ha reiniciado las conversaciones de extensión de contrato con Dembélé después de que las conversaciones fracasaran en la ventana de fichajes de enero. El director deportivo Mateu Alemany se reunió el lunes 3 de abril en Marruecos con el agente de Dembélé, Moussa Sissoko

Xavi elogió a Ronald Araujo

Un jugador que parece listo para firmar un nuevo contrato a largo plazo en Barcelona es el central Ronald Araujo. El agente del defensor ha admitido que está cerca de un nuevo acuerdo después de las conversaciones con el club.

Xavi casi confirmó que Araujo está listo para renovar su contrato con los gigantes catalanes y elogió al central de 23 años.

“Es un jugador que puede jugar en el Barça durante 10 años o más. Hay muy pocos centrales que sean tan buenos. También es bueno con el balón, que es lo que le exigimos. Está feliz de quedarse aquí en Barcelona con su familia”. él dijo. “Es un chico muy humilde, muy claro, es un ejemplo para el equipo y es una alegría tener jugadores como Araujo y estoy muy, muy feliz. Sobre todo como persona, es muy querido en el vestuario, trabaja duro, se sacrifica, pero al final la decisión es suya. Puede estar orgulloso de dedicarse al Barça y eso es un progreso y para mí es la decisión correcta”.

Araujo firmará un acuerdo que se extiende hasta 2026 y contiene una cláusula de rescisión fijada en 1.000 millones de euros, según informó el experto en transferencias Fabrizio Romano.

El Barça no puede relajarse contra el Eintracht Frankfurt

Xavi también ofreció su opinión sobre el próximo partido del Barcelona contra el Eintracht Frankfurt y advirtió a su equipo contra la autocomplacencia. Los catalanes llegan al partido con una racha invicta de 14 partidos, pero Xavi dice que no pueden darse el lujo de perder la concentración.

“Sería un grave error relajarse. Hoy todos están trabajando y nunca se debe perder la actitud porque luego te atropellan”, dijo. “No habrá relajación. Si nos ganan los felicitamos y ya está”.

Eintracht Frankfurt será el desvalido contra el equipo de Xavi. El equipo de la Bundesliga está en el noveno lugar en la máxima categoría alemana y ha empatado sus últimos tres partidos en todas las competiciones.

