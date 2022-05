Xavi da la bendición para que defensor salga del Barcelona: ¿Quién se irá?

El lateral Sergiño Dest ha vivido una dura primera temporada completa en el Barcelona debido a las lesiones y al regreso al Camp Nou del veterano brasileño Dani Alves en el mercado de fichajes de enero.

La estrella de la selección estadounidense se vio obligada a perderse el final de la campaña 2021-22 con una lesión en el tendón de la corva contra el Rayo Vallecano en abril e incluso puede haber jugado su último partido para los gigantes catalanes.

El técnico Xavi ha dado “luz verde” a la marcha del joven de 21 años siempre que llegue una oferta aceptable, según informa Javier Miguel en Diario AS. La convocatoria de Xavi no es una “decisión deportiva” sino económica, ya que Dest es uno de los activos más vendibles del equipo.

Dest le costó al Barcelona una cifra reportada de alrededor de € 21 millones más € 5 millones en complementos cuando llegó del Ajax de la Eredivisie en octubre de 2020. Barcelona querría una tarifa similar o usar a Dest como parte del trato para traer a otro jugador como principal objetivo Robert Lewandowski.

Xavi ya tiene planes de lateral derecho para la próxima temporada. Los catalanes esperan fichar al capitán del Chelsea, César Azpilicueta, y también renovarán el contrato de Sergi Roberto. El club también puede decidir mantener a Alves, de 39 años, por una temporada más.

El Barcelona ya ha llegado a un acuerdo por Azpilicueta, según informa el Diario AS. Los culés han pactado un contrato de dos años, que incluye un salario bruto fijo de 13 millones de euros por temporada, con opción a un año más.

El contrato actual del capitán del Chelsea expira al final de la temporada, pero los Blues tienen la opción de extenderlo por un año más. Sin embargo, “hay un entendimiento” de que “Azpilicueta se ha ganado el derecho a elegir el mejor futuro para él y su familia” tras años de leal servicio al equipo de la Premier League, según informa Goal.

El Barcelona también está interesado en Marcos Alonso y el Chelsea está “dispuesto a hablar de un intercambio de jugadores sin dinero de por medio”, según Diario SPORT. Los Blues están interesados ​​en Sergiño Dest y en el portero suplente Neto.

El Chelsea podría estar dispuesto a cambiar a Alonso y Azpilicueta por Dest. Si las dos partes no pueden llegar a un acuerdo de intercambio, el equipo de Thomas Tuchel podría terminar presentando una oferta por el joven de 21 años.

More about this source text

Xavi habla sobre las bajas del Barcelona

Se le preguntó a Xavi sobre la posibilidad de que los jugadores abandonen el Camp Nou en el verano y dijo a los periodistas en una rueda de prensa antes de la victoria del equipo sobre el Celta de Vigo que ya ha tomado decisiones sobre la mayoría de sus jugadores.

“Tenemos una idea bastante clara. Es difícil cambiar de opinión a estas alturas de la temporada, tengo las ideas bastante claras”, dijo. “Veremos qué podemos hacer. La situación económica condiciona mucho mi toma de decisiones pero ya veremos”.

El Barcelona ya vendió a Philippe Coutinho al Aston Villa por 20 millones de euros, y el internacional brasileño seguramente no será el último jugador en abandonar el Camp Nou este verano.

LEER MÁS: La actividad de LeBron James en redes sociales emociona a los Lakers: ¿Qué hizo?