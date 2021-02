¿Hay alguna posibilidad de que Xavi sea entrenador del Barça?

La leyenda del FC Barcelona, Xavi Hernández ha vuelto a hablar de la posibilidad de volver al Camp Nou para hacerse cargo de su antiguo club y ha reiterado su deseo de entrenar al equipo catalán.

El jugador de 41 años de edad, es actualmente el entrenador del Al Sadd de Qatar, pero ha hablado con la FIFA sobre la gestión del Barcelona en el futuro, según informó Sport.

Todo el mundo me ve como entrenador del Barcelona. Respeto mucho al Barça y a Koeman, el actual técnico. No quiero ocultar que me gustaría entrenar al Barcelona, pero siempre respetando al actual técnico y al club, que está en plena competición, y les deseo lo mejor. Se celebrarán elecciones, así que veamos quién gana y qué trae el futuro. Pero claro, sería un sueño dirigir al Barça.

Xavi firmó un nuevo contrato por un año más con el Al Sadd el verano pasado. El candidato presidencial del Barcelona, Víctor Font, ha dejado claro que intentará incorporar al centrocampista si reemplaza a Josep Maria Bartomeu como nuevo presidente al frente del club.

📹 Xavi Hernández: "No me quiero esconder. Me gustaría entrenar al Barcelona". 🗣️ Así lo aseguró el actual técnico del Al-Sadd en el primer episodio de la serie de vídeos de la FIFA 'Living Football'. pic.twitter.com/6LDZItHlu4 — EFE Deportes (@EFEdeportes) February 16, 2021

Font es uno de los tres candidatos a las elecciones junto con Joan Laporta y Toni Freixa. Las elecciones finalmente se llevarán a cabo el 7 de marzo después de haber sido reprogramadas a partir de enero.

Koeman se refirió sobre el futuro del Barcelona

Los comentarios de Xavi llegan en un momento en el que el actual técnico Ronald Koeman vuelve a estar bajo presión. Las esperanzas de su equipo en la Liga de Campeones parecen casi terminadas después de la derrota por 4-1 en el partido de ida ante el Paris Saint-Germain el martes.

El Barça también está a una distancia de ocho puntos del líder Atlético de Madrid en La Liga y 2-0 abajo ante el Sevilla en el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey, lo que significa que será otra campaña sin trofeos.

A Koeman le preguntaron sobre su futuro tras la derrota del Barça ante el PSG y se mostró inflexible en su deseo de seguir en el club, según informó el periodista de la AFP Tom Allnutt.

Si yo fuera alguien que se alegra cuando ganamos y luego, después de un resultado como el de hoy, dijera que no tenía ganas de continuar, sería una locura. Yo se donde estamos. Tenemos que cambiar, pero no estamos al final de este camino, estamos a mitad de camino.

El técnico azulgrana firmó un contrato de dos años hasta junio de 2022 cuando llegó el verano pasado para reemplazar a Quique Setien.

¿Xavi está listo para el Barcelona?

Queda por ver si Koeman cumplirá su contrato y mucho dependerá del resultado de las elecciones de marzo. Laporta es el favorito para hacerse cargo del club por segunda vez y ha ofrecido su opinión sobre Xavi como técnico, según ha informado Sport.

Mi relación con Xavi sigue siendo muy buena. Nos llamamos a menudo, más allá del hecho de que pueda parecer que es parte de otra campaña, porque he visto que eso se ha negado. En mi propuesta, creo que a corto, medio o largo plazo puede ser el técnico del Barça, porque quiere serlo. (Pero) necesita un poco más de preparación. El club requiere experiencia. Es lo mismo que hicimos con Rijkaard, que sentó las bases, y Guardiola, que aportó la excelencia. En primer lugar, tenemos que respetar a Koeman, que tiene un contrato. Es un gran Barcelona y merece todo nuestro respeto, aunque los resultados y las actuaciones cuentan. La situación actual requiere experiencia.

Parece haber pocas dudas de que Xavi volverá a entrenar al Barcelona en algún momento en el futuro. El excentrocampista ya ha admitido que ha rechazado un planteamiento de los culés porque no se sentía preparado, pero puede que no diga que no la próxima vez que llame el club.

