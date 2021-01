[VIDEO] La burla cariñosa de Ter Stegen a De Jong tras su gol

El portero del Barcelona Marc-André ter Stegen no pudo resistirse a burlarse de Frenkie de Jong sobre sus hazañas goleadoras después de que el internacional holandés anotara el gol de la victoria ante el Huesca el domingo.

El internacional holandés anotó el único gol del partido después de un pase del capitán Lionel Messi a los 27 minutos para asegurar un inicio de 2021 con victoria para los catalanes.

Ter Stegen dijo que estaba “super feliz” por el holandés, pero luego se burló, en tono cariñoso, de su récord de goles.

😂😂😂 QUOTE OF THE DAY 😂😂😂

❝I'm super happy for him—it's not that often that he scores (cough).❞

— @mterstegen1, on @DeJongFrenkie21's game-winning goal in #HuescaBarça pic.twitter.com/zOU0u43HEm

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 3, 2021