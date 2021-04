Video de Anthony Davis gozándose a LeBron James se vuelve viral ¿qué hacía?

De todos los duos en la historia de la NBA, es difícil encontrar un par que tenga una mejor relación que LeBron James and Anthony Davis. No solamente son compañeros, pero parece que son mejores amigos. Desafortunadamente, las superestrellas de Los Angeles Lakers no han jugado en las ultimas semanas por causa de lesiones.

Esto no los detiene de poder disfrutar en el momento. Duriante el partido del jueves contra los Boston Celtics, Davis estaba detrás de LeBron y le comenzó a hablar de manera muy efusiva, puede ser que o LeBron le decía cualquier cosa o LeBron no le podía escuchar. Sin embargo, el video fue viral ya que los fanáticos querían saber qué Davis le estaba diciendo a su compañero.

What is AD saying to Bron. 😂😂 pic.twitter.com/QEEwBYnHCS — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 16, 2021

Es improbable que Davis estaba diciendo also de relevancia. Es posible que Davis tampoco estaba diciendo algo coherente. Estaba con su máscara puesta así que no ha manera de saber. Davis y LeBron les gusta mofarse el uno al otro y es probable que estaban aburridos en el momento ya que no están jugando.

Davis regresa pronto

el entrenador de los Lakers, Frank Vogel confirmó la mejor noticia de los úlitmos meses ya que se supo que Davis ya está habiltado poara regresar a la acción. Aunque se va a demorar para que regrese a estar a su mejor nivel, el equipo de Los Ángeles tiene que estar muy feliz ahora mismo.

“Cuando sea su regreso, no será un regreso en el que empiece a jugar 30 minutos todas las noches,” dijo Vogel dijo previo al partido del jueves. “Especialmente con la naturaleza de los entrenamientos y lo corto que estamos, va a tener que usar algunos partidos para llegar a estar en forma de nuevo. Así que los primeros dos partidos que juegue muy probablemente serán actuaciones con pocos minutos.”

Los Lakers se han mantenido aflote sin Davis y LeBron pero no ha sido fácil. El equipo ha estado diesmado por lesiones así que es un alivio ver que uno de nuestros jugadores esté de velta pronto.

¿Llegará a estar AD listo para la postemporada?

Los playoffs se acercan y los jugadores de los Lakers han mantenido al equipo en la carrera mientras sus figuras buscan recuperarse. Gracias a esto, no hay prisa en que regresen a la acción. Pero Davis ha estado fuera por dos meses ahora. Así que hasta el mejor de los jugadores necesita partidos para poder regresar a su mejor nivel. Es una buena señal que está regresando a tiempo antes de que comiencen los playoffs. Si Davis regresaba Davis contra Utah Jazz, hubiese tenido 16 partidos para que pueda prepararse. Más allá de cualquier obstáculo, tendrá entre 14-15 partidos para encontrar su ritmo. Davis no ha tenido su mejor año. Antes de lesionarse, estaba solamente promediando 22.5 puntos por partido, este ha sido su promedio más bajo desde su segunda temporada. Es claro que la postemporada corta ha tenido un efecto negativo en su condición. Se espera que este tiempo libre le ayude a que le ayude a rejuvenences a tiempo para terminar la temporada.

