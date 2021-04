Técnico del Bayern habla sobre su futuro ¿que dijo al respecto?

Las presiones de dirigir a uno de los clubes más grandes del mundo finalmente llegan a pasarle factura a cualquier entrenador. En el caso de Hansi Flick, esto fue una realidad en la que él tuvo un éxito rotundo en poco tiempo y ahora ya ve su futuro en otro lugar.

La victoria del Bayern Múnich en el campo del Wolfsburgo por 3-2 no fue la noticia más destacada del fin de semana. Tampoco fue que el equipo se consolidó más aún en la cima y está cerca de conquistar un noveno título al hilo.

Y es que al finalizar el encuentro, Hansi Flick anunció que dejará su cargo cuando termine la presente temporada. “Quiero dar por terminado mi contrato y se lo he dicho a los jugadores. Querían que se enterasen por mí, aunque mi futuro no está nada claro.”, dijo a los micrófonos de Sky Sports.

Breaking: Hansi Flick told his team today that he informed the club that he wants to leave Bayern Munich at the end of the season. Flick confirmed this live on TV

— Christian Falk (@cfbayern) April 17, 2021