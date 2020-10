Live Stream: cómo ver gratis Los Angeles Lakers – Miami Heat (segundo partido de las Finales de la NBA)

Los Angeles Lakers y los Miami Heat se enfrentarán esta noche, a las 9:00 PM, Hora del Este, en el segundo partido de las Finales de la NBA. De momento, la serie la ganan los Lakers por 1 a 0 tras la victoria apabullante por 116 a 98.

Anthony Davis, con 34 puntos, y LeBron James, con 25, fueron los máximos anotadores de unos Lakers que comandaron el partido desde el final del primer cuarto. Pocos pronósticos daban un partido tan claro a favor del conjunto de Los Angeles.

Además, la mala suerte también se cebó con los Miami Heat. Como explica Mundo Deportivo, Goran Dragic sufrió un desgarro en la fascia plantar del pie izquierdo y será duda hasta el último momento para jugar el segundo partido. Bam Adebayo tuvo una distención en el cuello del lado izquierdo y según acaba de confirmar el periodista de ESPN, Adrian Wojnarowski, será baja para hoy.

Miami Heat All-Star Bam Adebayo (shoulder) will miss Game 2 of the NBA Finals vs. Lakers tonight, but there remains hope that he could return for Game 3 on Sunday, sources tell ESPN. The Heat have listed him as doubtful for tonight.

