Valencia vs Real Madrid: Hora y Cómo ver el Live Stream

El Real Madrid visita al siempre complicado Valencia en el mítico estadio Mestalla. Aquí lo puedes ver en vivo.

Ambos equipos están en lo más alto de la edición 2021/2022 de LaLiga española y prometen un partidazo en la previa.

Líder en #LaLigaxESPN y de gran comienzo en la Champions, Real Madrid se prepara para visitar al Valencia en un encuentro clave el próximo domingo. pic.twitter.com/uV3bqg2o8k — SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2021

“Tenemos jóvenes con muchísima calidad y el futuro es muy bueno”, expresó recientemente Carlo Ancelotti tras el triunfazo en Italia ante el Inter de Milan.

Por su parte el equipo dirigido por José Bordalás tuvo un arranque prometedor y diferente a las últimas temporadas donde quedó muy rezagado.

“El Valencia siempre ha sido así. Ha tenido muchos jugadores guerreros. Bordalás es un entrenador que te aprieta, que no te deja relajarte ni un segundo. Ahora volvemos a ser lo que es este club”, explica en declaraciones a VCF Mèdia el central brasileño Paulista.

Mendy se perderá varias fechas

El defensa francés, Ferland Mendy, tendrá que esperar al menos tres semanas para regresar al campo de juego debido a un problema muscular.

De esta manera Mendy no podrá jugar, al menos, hasta el regreso del fútbol tras el parón de selecciones, por lo que se perdería los duelos ante Valencia, Mallorca, Villarreal, Sheriff y el Espanyol y todo indica que podrá estar a disposición el 17 de octubre ante el Athletic Club.

El descargo de Pipita Higuaín

"Meto 27 goles, Cristiano 26… y traen a Benzema y Kaká" la divertida anécdota de Pipa Higuaín en su paso por el Real Madrid y la siempre sana competencia.@ESPNFutbolArg pic.twitter.com/XDehiE8tMf — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2021

El ex atacante del Real Madrid dio una entrevista a ESPN Fútbol 360 de Argentina y recordó sus tiempos como jugador merengue: “Con Benzema fue una competencia muy sana pero teníamos que ir al máximo. El año que llega Cristiano, él mete 27 goles y yo 26. El mercado que viene trajeron a Kaká y Benzema. Ahí dije cuántos goles tengo que hacer… Vino Karim e hizo sacar la mejor versión de mí y yo a él. Es un 9 tremendo”

“No iba a ir al primer equipo del Real Madrid. Ellos me compraron y me iban a dejar en el Castilla. Estaba la posibilidad de ir a cedido también. Mi papá en el avión me dijo: “Lo único que te voy a pedir, es que no tengas miedo. Miedo nunca, si respeto’… y esa frase me quedó. Cuando llegué, entrené con el primer equipo y al segundo entrenamiento Capello me dice ‘Te quedas con nosotros’. A los 3 o 4 días debuté como titular en Copa del Rey. Terminé jugando por derecha”, expresó sobre sus inicios.

Este partido lo puedes disfrutar a través de estos canales en todo el suelo estadounidense este domingo 19 de septiembre desde las 3PM ET, 12PM PT.

Un equipo de lujo el de @ESPN @ESPNDeportes para las emisiones de la #LaLiga en ESPN/ABC/ESPN Deportes en los Estados Unidos pic.twitter.com/0MoAD5k2Ab — Tribuna Deportiva (@TribunaDeporOK) August 9, 2021

Aquí puedes ver los paritdos de LaLiga en la temporada 2021/2022

ESPN+ será el nuevo hogar de LaLiga en Estados Unidos después de llegar a un acuerdo por los derechos de transmisión en inglés y español, a partir de agosto de 2021, y con vigencia de ocho años.

Todos los partidos de LaLiga se transmitirán en vivo por ESPN+, así como los partidos de la Segunda División del futbol español. ESPN ya ofrece a los aficionados la cobertura de Copa del Rey, Copa de la Reina y Supercopa de España.

ESPN +

LEER MÁS: Lionel Messi supera récord de Pelé con tres golazos a Bolivia

Sigue Real Madrid AhoraMismo en Facebook

Sigue FC Barcelona AhoraMismo en Facebook

Sigue a AhoraMismo en Instagram