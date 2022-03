Estados Unidos vs Panamá: Hora y cómo ver el Livestream

La selección estadounidense tiene la oportunidad de poder clasificarse para la Copa del Mundo de nuevo si puede vencer a Panamá y algunos otros resultados siguen su camino. Se cruzarán caminos contra Panamá en el Exploria Stadium de Orlando.

El partido (9:30 p. m. Hora de inicio ET) será televisado por Fox Sports 1 (transmisión en inglés), TUDN (español) y UniMas (español). Pero si no tiene cable, aquí hay algunas maneras diferentes en las que puede ver una transmisión en vivo de EE. UU. vs. Panamá en línea de forma gratuita.

Previa de USA vs Panama

Este partido contra Panamá tiene muchas similitudes con 2017. Se enfrentan a los Canaleros en Orlando en el penúltimo partido de clasificación donde una victoria y una serie de otros resultados podrían hacer que los hombres de Gregg Berhalter regresen a la Copa del Mundo.

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron en suelo estadounidense, el equipo local se enfrentó a los centroamericanos. Eso, por supuesto, ocurrió antes de esa fatídica noche en Couva donde los EE. UU. terminaron siendo eliminados.

Esta vez, el USMNT no será tan caballeroso y arrogante como lo fue en esos últimos encuentros. Tendrán la intención de hacer el trabajo y llegar a Qatar.

Saben que una victoria combinada con una derrota de Costa Rica o un empate contra El Salvador haría que ellos (y Canadá) clasificaran directamente a la Copa del Mundo. Si Costa Rica gana, tienen asegurado al menos un lugar en los playoffs.

Llegan a este partido con cierto impulso, ya que empataron contra México en el Estadio Azteca en un encuentro en el que podrían haber ganado un poco más, pero el punto los mantuvo en una mejor posición en comparación con sus amargos rivales.

Berhalter no podrá utilizar al lateral derecho de Inter Miami, DeAndre Yedlin, ya que deberá cumplir una suspensión de un partido por acumulación de tarjetas amarillas.

Panamá quedó en una mala situación luego de empatar con Honduras en casa y perdió ritmo con otros cuatro equipos que se encuentran persiguiendo.

Los hombres de Thomas Christiansen solo han ganado una vez en sus últimos cuatro partidos y cualquier cosa menos que una victoria sería básicamente despedirse de sus esperanzas en la Copa del Mundo.

La buena noticia para Panamá es que tendrá a todo su equipo disponible para este partido, ya que no tiene lesiones ni suspensiones con las que tenga que lidiar.

Sin embargo, la mala noticia es que nunca han derrotado a los EE. UU. en su propio patio trasero y solo han ganado una vez fuera de casa en sus últimos cinco partidos de clasificación para la Copa Mundial.

US Probable XI: Zack Steffen, Shaq Moore, Walker Zimmerman, Miles Robinson, Antonee Robinson; Tyler Adams, Yunus Musah, Kellyn Acosta; Christian Pulisic, Ricardo Pepi, Tim Weah

Panama Probable XI: Luis Mejía, Michael Murillo, Andrés Andrade, Fidel Escobar, Jorge Gutiérrez; Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Alberto Quintero, Édgar Bárcenas, José Luis Rodríguez; Rolando Blackburn.