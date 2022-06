¿Cómo ver en vivo el US Open de golf 2022?

Jon Rahm busca defender su título del Abierto de Estados Unidos cuando comience el torneo el jueves 16 de junio en Brookline.

El torneo será televisado por USA Network y NBC, mientras que Peacock Premium también tendrá una cobertura temprana de cada ronda antes de que comiencen las transmisiones de televisión (el calendario completo se puede encontrar aquí).

Si no tiene cable, aquí hay un vistazo a las diferentes formas en que puede ver una transmisión en vivo del US Open 2022:

Puedes ver una transmisión en vivo de NBC, USA Network y más de 100 canales de TV en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puede ver el US Open 2022 en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio de DVR en la nube.

Peacock TV tendrá cobertura del US Open cuando no esté en la televisión (jueves 6:45-9:30 a. m. ET y 7-8 p.m. ET; viernes 6:45-9:30 a.m. ET y 7-8 p.m. ET ; Sábado 10:00 a.m.-mediodía ET; Domingo 9-10 a.m. ET). Para ver esta cobertura, necesitará el plan Peacock Premium, que cuesta $4.99 por mes:

Obtener Peacock TV

Una vez que se haya registrado en Peacock, puede ver el US Open 2022 en vivo en la aplicación Peacock, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede mirar en su computadora a través del sitio web de Peacock TV.

Puede ver una transmisión en vivo de NBC, USA Network y más de 40 canales de televisión a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV. Esta opción no viene con una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más económico con los canales necesarios para ver el Abierto de EE. UU., y puede obtener $10 de descuento en su primer mes:

Obtener Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver el US Open 2022 en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S. , Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

Si no puede mirar en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

Puede ver una transmisión en vivo de NBC, USA Network y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que no viene con una prueba gratuita pero ahora también incluye acceso a ESPN y Disney:

Obtenga Hulu con TV en vivo

Una vez que se haya registrado en Hulu With Live TV, puede ver el US Open 2022 en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/ S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

También puede ver en vivo a través de FoxSports.com o la aplicación Fox Sports. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de Hulu para iniciar sesión y mirar.

Previa del US Open Golf 2022

Jon Rahm de España parece convertirse en el primer golfista desde Brooks Koepka en 2018 en ganar títulos consecutivos del Abierto de Estados Unidos.

Rahm ganó el US Open 2021 por un golpe sobre Louis Oosthuizen.

“Se sentía como una historia de cuento de hadas que sabía que iba a tener un final feliz”, dijo Rahm a los medios después en 2021. “Me di cuenta, simplemente bajando por la calle después de ese primer golpe de salida, ese segundo golpe, y ese pajarito, sabía que había algo especial en el aire. Podía sentirlo. Simplemente lo sabía.

Ahora, el golfista número 2 del PGA Tour busca escribir una secuela de ese cuento de hadas. Solo otros ocho golfistas han ganado el Abierto de Estados Unidos de forma consecutiva.

Scottie Scheffler ocupa el puesto número 1 en el PGA Tour y ya tiene un título de torneo importante este año en el Masters. Scheffler ganó el Masters por tres golpes sobre Rory McIlory.

“Mi sueño siempre fue jugar en el PGA Tour, y obviamente quería ganar torneos”, dijo Scheffler a través de Sean Zak de Golf Digest. “Quería ganar majors. Quería ganar el Masters. Quería hacer todas estas cosas. A donde va la mente es que quiero hacer todo”.

“Quiero lograr todo lo que pueda”, agregó Scheffler. “Pero nunca me enfoqué realmente en un ranking mundial o en ganar este torneo en particular. Siempre estaba tratando de mejorar. Entonces, cuando dije que nunca llegué allí, es porque realmente nunca consideré las clasificaciones mundiales. Nunca pensé en convertirme en el jugador número 1 del mundo. Recuerdo haber visto algunas citas de muchachos en la universidad, cuando son jóvenes en el Tour, es como, ‘Quiero ser el mejor jugador del mundo’. Y para mí, siempre estaba tratando de mejorar. Realmente nunca consideré esas cosas”.

En Brookline, Scheffler buscará mantenerse por delante de McIlroy, quien acaba de lograr su victoria número 21 en el PGA Tour. McIlroy ganó el RBC Canadian Open por dos golpes sobre Tony Finau.

Aunque Finau ocupa el puesto número 15 en la gira, podría dispararse en la clasificación en Brookline.

“Esto es grande”, dijo Finau a los periodistas a través de Dick Harmon de Desert News. “Nunca he visto a Brookline, pero cada vez que vienes de una buena actuación sólida, sin importar en qué lugar te coloques, siempre te da confianza. Así que definitivamente me ha dado confianza esta semana. Mi juego es bueno y estoy deseando ver el campo de golf la semana que viene y seguirlo”.

