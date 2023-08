US Open Cup: ¿Cómo ver Inter Miami vs. Cincinnati EN VIVO?

View this post on Instagram

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver Inter Miami vs. Cincinnati en vivo en la aplicación DirecTV Stream o en el sitio web de DirecTV Stream.

Los dispositivos compatibles con la aplicación FuboTV incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

Una vez registrado en FuboTV, puede ver Inter Miami vs. Cincinnati en vivo en la aplicación FuboTV o en el sitio web de FuboTV.

⏰ A partir de las 7pm ET / 4 PT 📺 @Telemundo y @NBCUniverso 📱 @peacock #USOC2023 #USOpenCup pic.twitter.com/KvjNWGOFaC

El Inter Miami que viene de coronarse campeón de Leagues Cup, se enfrentará este miércoles 23 de agosto de 2023, en el TQL Stadium de Ohio, contra el Cincinnati por la semifinal de la US Open Cup, la cual es la competencia de clubes de fútbol más antigua de Estados Unidos.

Gabriela Castro Comunicadora de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia. Con maestría en Periodismo Deportivo de la Universidad Pompeu Fabra - Barcelona School of Management de Barcelona, España. Propietaria de las comunidades de seguidores del FC Barcelona, en Facebook e Instagram @Pasionfcb10 con más de 300mil seguidores. Actualmente editora en Ahoramismo, radicada en Jacksonville, Florida. Contacto: gabriela.castro@heavy.com @gabrielafutMore about Gabriela Castro