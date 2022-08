Unai Emery confirma el interés del Barça por Juan Foyth

El técnico del Villarreal, Unai Emery, ha confirmado las especulaciones de que el Barcelona está interesado en incorporar al club al lateral derecho Juan Foyth antes de que cierre el mercado de fichajes a finales de mes.

Emery fue consultado sobre los rumores de traspaso en una entrevista en la radio española y ofreció la siguiente actualización, según informa Mundo Deportivo.

“El interés del Barça es real. Es un puesto que necesitan y él les queda bien. El tema es si el jugador lo quiere o no, siempre me ha dicho que está muy contento. No contempla irse y quiere quedarse”, dijo. “A partir de aquí, no sé hasta qué punto las circunstancias irán a un lado o al otro”.

Se cree que el Villarreal no está dispuesto a negociar una tarifa por Foyth, lo que significa que el Barcelona tendría que pagar su cláusula de rescisión de 42 millones de euros si quieren traerlo al Camp Nou.

Tal movimiento parece poco probable, particularmente dados los problemas financieros actuales del Barça, aunque Emery no descartó por completo una salida de verano para Foyth.

“Es un jugador importante para nosotros y ha crecido mucho en los últimos años”, agregó. “No descarto que en un momento dado la sorpresa esté en nuestra contra, pero lo más normal es que se quede en el Villarreal”.

El Barcelona advirtió a Foyth

El Barcelona ha sido previamente advertido de Foyth por el vicepresidente del Villarreal, José Manuel Llaneza. El jefe del club le dijo a DAZN que el Submarino Amarillo no está interesado en vender a su defensa.

“No tenemos que prepararnos, LaLiga está preparada para aceptar la cláusula de rescisión pero no estamos en el negocio de vender a ningún jugador y menos a Juan. No ha habido necesidad de hacer nada. Es un caso parecido al de Lo Celso, quiere jugar en el Villarreal, quiere estar aquí”, añadió. “Naturalmente, si llegara una oferta de un club grande, tendría que estudiarlo, pero acabo de hablar con los representantes ahora y no hay ningún problema que indique que esto pueda suceder”.

Foyth fichó por el Villarreal procedente del Tottenham Hotspur de la Premier League en 2021 tras una exitosa cesión con el equipo de la Liga. Tiene contrato con el club hasta 2026.

Xavi habla de laterales derechos

Xavi ofreció una actualización sobre la situación del lateral derecho en su conferencia de prensa previa al partido antes de la victoria del Barça por 4-1 sobre la Real Sociedad. El entrenador admitió que esperaba fichar a César Azpilicueta del Chelsea.

“Teníamos un plan. Queríamos fichar a Azpilicueta. No se pudo, ahora hay que ver otras opciones”, dijo. “Tenemos jugadores que pueden jugar allí. Ronald no es un lateral derecho natural, pero puede jugar allí. Tenemos a Roberto, Kounde puede jugar allí de emergencia”.

El Barça se perdió a Azpilicueta después de que firmó una extensión de contrato en el Chelsea, pero busca en el mercado un nuevo defensor. Xavi ha dejado fuera de sus dos primeras jornadas a Sergino Dest, lo que hace pensar que no está en los planes del técnico, mientras que Sergi Roberto sólo ha figurado como suplente.

