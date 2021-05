La UFC 262 revela una posible pesadilla para Conor McGregor: ¿quién es?

Hasta uno puede sugerir que Poirier sea favorecido en la tercera pelea contra McGregor. al final de cuentas , “The Diamond” recibió todo lo que McGregor tuvo que ofrecer en la pelea previa hace cuatro meses y terminó noqueando a la estrella de la MMA con golpes terribles.

Que McGregor se mantiene como leve favorito en las apuestas que se basa en en su increíble popularidad en este momento. Claro, la versión de McGregor que derrotó a “Cowboy” Cerrone en el 2020 se vio genial, pero ese Cerrone ha perdido sus últimos cinco peleas de UFC.

Esto deja como interrogante lo siguiente, ¿fue la victoria ante Cerrone tan notable al final de cuentas? One view says it was, but a more reasonable one probably says McGregor beat up a fighter everyone else is beating up, too.

¿Tendrá pelea de título McGregor?

McGregor posiblemente ni llegue a tener una pelaa de título.

Se tiene que mencioanr que McGregor aún le tiene que ganar a Poirier en la UFC 264 y eso no es una victoria garantizada.

además el presidente de la UFC president, Dana White, reveló que el periodismo estaba equivocado al pensar que el ganador de UFC 262 enfrentaría al ganador de UFC 264 en su primera defensa de título.

En lo que se refiere a White, hay muchas opciones en la mesa.

Más allá, el regreso a la gloria de McGregor requerirá ener que pasar por un nuevo campeón de las 155 libras. Después de UFC 262, eso parece ser como tremenda tarea.

Esta es la versión original de Heavy.com por Kelsey McCarson