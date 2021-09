UFC en ESPN Plus: calendario de eventos y biblioteca On-Demand

ESPN + es el lugar ideal para todo lo relacionado con UFC.

Si bien encontrará contenido en el canal de cable ESPN regular, la mejor manera de obtener la mayor cantidad posible de contenido de UFC es a través de ESPN +, el servicio de transmisión digital (no se necesita suscripción por cable) que tiene cobertura exclusiva de la mayoría de los eventos de UFC Fight Night presenta una biblioteca masiva bajo demanda de peleas pasadas de UFC y, lo más importante, es el único lugar donde puedes ordenar y ver eventos PPV , incluido el próximo UFC 264: Poirier vs McGregor 3.

Una vez registrado, puede ver los eventos de UFC en su computadora a través de ESPN.com , o puede mirar en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku , Amazon Fire TV , Apple TV, Chromecast, PlayStation 4 , Xbox One u otro dispositivo de transmisión compatible a través de la aplicación ESPN.

Aquí hay un vistazo al próximo evento de UFC en ESPN +, así como una inmersión en profundidad en lo que se incluye en la biblioteca a pedido:

Fecha Evento Primeras preliminares preliminares Tarjeta principal Sábado, 10 de julio UFC 264: Poirier vs McGregor 3 ESPN / ESPN + ESPN / ESPN + ESPN + PPV Sábado, 17 de julio Noche de pelea: Makhachev vs Moises ESPN / ESPN + ESPN / ESPN + Sábado 24 de julio Noche de pelea: Sandhagen vs Dillashaw ESPN / ESPN + ESPN + Sábado, 31 de julio Noche de pelea: Hall vs Strickland ESPN / ESPN + ESPN / ESPN + Sábado, 7 de agosto UFC 265: Lewis contra Gane ESPN2 / ESPN + ESPN2 / ESPN + ESPN + PPV Sábado 21 de agosto Noche de pelea: Cannonier vs Gastelum ESPN / ESPN + ESPN / ESPN + Sábado 25 de septiembre UFC 266: Volkanovski vs Ortega ESPN + ESPN / ESPN + ESPN + PPV Sábado 30 de octubre UFC 267: Blachowicz vs Teixeira ESPN + ESPN / ESPN + ESPN + PPV

Biblioteca de ESPN + UFC On-Demand

Dentro de la biblioteca On-Demand de UFC ESPN +, que se titula “Lo mejor de UFC”, hay un puñado de subcategorías o “series”: Main Event, Unleashed, Reloaded, 25 Greatest Fights, Fight Flashback y Top 10.

También hay un evento particularmente notable que no se incluye en ninguna de esas categorías, pero es disponible para ver en su totalidad a través de ESPN + : UFC 229, que presenta el circo que fue Khabib vs McGregor, así como la batalla clásica entre Tony Ferguson y Anthony Pettis.

Ahora, aquí hay un vistazo más de cerca a las otras subcategorías disponibles bajo demanda:

Evento principal

Según la descripción : “El Evento Principal de UFC muestra las mejores peleas de la época reciente y revela las historias de fondo de los atletas y sus mentalidades”.

Hay 35 “episodios”, cada uno de los cuales presenta una vista previa extendida de un evento principal memorable y luego una repetición completa de la pelea en sí. A continuación, se incluyen algunos notables que se incluyen:

Pelea Evento Frankie Edgar vs Gray Maynard 3 UFC 136 Brock Lesnar vs Alistair Overeem UFC 141 Nick Diaz vs Carlos Condit UFC 143 Georges St-Pierre vs Nick Diaz UFC 158 Ronda Rousey vs Miesha Tate 2 UFC 168 Barao vs Dillashaw 1 UFC 173 Conor McGregor vs Chad Mendes UFC 189 Conor McGregor vs Eddie Alvarez UFC 205 Khabib Nurmagomedov vs Edson Barboza UFC 219

Desatado

Según la descripción a>: “UFC Unleashed presenta las mejores peleas de los archivos de UFC, todo en un solo programa”.

Este tiene 22 episodios, todos los cuales cuentan con una colección de tres o cuatro peleas memorables. Algunos de los episodios parecen ser una variedad aleatoria de peleas (por ejemplo, un episodio tiene Derrick Lewis vs Travis Browne en UFC Fight Night, Yancy Medeiros vs Alex Oliveira en UFC 218 y Conor McGregor vs Eddie Alvarez en UFC 205), mientras que otros tienen temas. Aquí hay un vistazo a los episodios temáticos:

Episodio Pelea incluida Brazilian Powerhouses Cris Cyborg vs Yana Kunitskaya Ultimate Underdogs Holly Holm vs Ronda Rousey Female Submission Artists Valentina Shevchenko vs Julianna Pena Rising Stars of 2017 Stevie Ray vs Paul Felder Rising Stars of 2016 Cody Garbrandt vs Takeya Mizugaki Heavyweight Title Timeline Fabricio Werdum vs Stipe Miocic Ultimate Bouncebacks Dennis Bermudez vs The Korean Zombie

Reloaded

Según la descripción a>: “UFC Reloaded ofrece a las audiencias de televisión una repetición completa del evento de los recientes eventos Pay-Per-View y Fight Night de UFC”.

Hay 43 de estos. Éstos son algunos de los más destacados:

Evento Evento principal UFC 66 Chuck Liddell vs Tito Ortiz 2 UFC 67 Anderson Silva vs Travis Lutter UFC 207 Amanda Nunes vs Ronda Rousey UFC 212 Max Holloway vs Jose Aldo UFC 215 Amanda Nunes vs Valentina Shevchenko 2 UFC 217 Michael Bisping vs Georges St-Pierre UFC 219 Cris Cyborg vs Holly Holm

25 peleas más grandes

Por la descripción : “UFC 25 Greatest Fights cuenta las mejores peleas en la historia de UFC, terminando con la pelea más grande de todos los tiempos”.

Se divide en seis episodios, que duran aproximadamente dos horas y cada uno presenta de tres a cinco de las mejores peleas de UFC en la historia. Están clasificados del 1 al 25, y no voy a estropear la lista aquí.

Lucha contra el flashback

Según la descripción : “UFC Fight Flashback es una serie ganadora de un premio Emmy que ofrece una repetición mejorada de las peleas más importantes del deporte”.

Hay cinco episodios aquí: Romero vs Whittaker (UFC 213), Lawler vs Condit (UFC 195), Woodley vs Thompson 1 (UFC 205), Cruz vs Garbrandt (UFC 207) y Holloway vs Aldo 2 (UFC 218). Tenga en cuenta que, a diferencia de todo lo anterior, estas no son peleas completas, sino más bien una recapitulación al estilo documental de 20 minutos de cada pelea.

Top 10

Según la descripción : “UFC Top 10 clasifica a los mejores entre los mejores en una variedad de categorías y los cuenta hacia atrás del diez al número uno”.

Esencialmente, un montón de listas de los 10 mejores, con aspectos destacados y comentarios de luchadores para acompañar las selecciones. Hay 11 de estos episodios: Title Fights, Slugfests, Title Reigns, The Ultimate Fighter Alumni, Upsets, Submission Artists, Monumental Moments, Knockout Artists, Personalities, Feuds y European Fighters.

¿Qué otro contenido hay en ESPN +?

Deportes en vivo

Además de UFC, ESPN + presenta una amplia gama de otros deportes en vivo. En casi todos los casos, los deportes o eventos que están en ESPN + no estarán en ningún otro canal en los Estados Unidos.

Fútbol internacional : ESPN + tiene los derechos exclusivos de todos los partidos de la Serie A, Bundesliga, FA Cup, Carabao Cup y Copa del Rey en los EE. UU. También incluye EFL, Coppa Italia, A-League, Dutch Eredivisie, Indian Super League, W-League y más Boxeo : Docenas de peleas de Top Rank, que incluyen a Vasyl Lomachenko y Tyson Fury Deportes universitarios: cientos de partidos de fútbol y baloncesto masculino y femenino (incluidos muchos 12 grandes), así como lacrosse, hockey, lucha libre, voleibol, sóftbol, ​​béisbol, natación, gimnasia y más. Tenis : eventos de Grand Slam, incluida la cobertura de Wimbledon y el US Open Cricket internacional : partidos con Nueva Zelanda, India y otros International Rugby : incluidos los partidos de Guinness PRO14 y Super Rugby MLB : juegos diarios fuera del mercado NHL : juegos diarios fuera del mercado MLS : la mayoría de los partidos fuera del mercado

Documentales y películas

Todos los documentales de la biblioteca completa de 30 por 30, incluidos clásicos como Chuck & amp; Tito , Nature Boy y Odio a Christian Laettner , se incluye en la amplia biblioteca de películas a pedido de ESPN +.

Además, muchos documentales y películas de ESPN que no están incluidos en la serie real 30 por 30 también están disponibles en ESPN +, como D. Wade: Life Unexpected , Venus vs , The ’99ers y otros.

Serie original

La lista de originales de ESPN + sigue creciendo. Incluye Ariel & amp; The Bad Guy , Peyton’s Places , The Boardroom con Kevin Durant, NBA Rooks , The Fantasy Show em > y Alex Morgan: The Equalizer .

