UFC 287: Alex Pereira vs Israel Adesanya ¿A qué hora ver la pelea?

UFC 287 marca el cuarto encuentro entre Alex Pereira e Israel Adesanya. Los dos kickboxers se han peleado durante la mayor parte de los 7 años, con el brasileño ganando cada vez. El 9 de abril, Adesanya tiene la oportunidad de vengar su única derrota en el peso mediano de UFC y superar el mayor obstáculo en su carrera de lucha, “Poatan”.

Por otro lado, Pereira tiene la oportunidad de poner el último clavo en el ataúd de la saga Pereira/Adesanya. Antes de eso, sin embargo, una alineación de peleas repleta de estrellas tiene prioridad, y también en una hora de inicio más temprana. Aquí está todo lo que necesita saber sobre UFC 287.

Hora de inicio de UFC 287

• Las preliminares anticipadas de UFC 287 comienzan a las 6:00 p.m. Hora del este

• Las preliminares de UFC 287 comienzan a las 8:00 p.m. Hora del este

• La tarjeta principal de UFC 287 comienza a las 10:00 p.m. Hora del este

• Se espera que el evento principal de UFC 287 tenga lugar aproximadamente entre la 1:00 y las 2:00 a.m., hora del este.

¿Quién va a pelear? UFC 287

Primeros preliminares:

• Jaqueline Amorim contra Sam Hughes

• Shayilan Neurdanbieke contra Steve García

• Ignacio Bahamondes vs. Nikolas Motta Trey Ogden (lesión de Motta)

• Cynthia Calvillo contra Loopy Godínez

Preliminares:

• Chris Barnett Karl Williams contra Chase Sherman (Barnett fuera, sin revelar)

• Gerald Meerschaert contra Joe Pyfer

• Michelle Waterson-Gómez contra Luana Pinheiro

• Chris Curtis contra Kelvin Gastelum

• Michael Chiesa contra Li Jingliang Pelea cancelada (lesión de Jingliang)

Tarjeta principal:

• Raúl Rosas Jr. vs. Christian Rodríguez

• Kevin Holland contra Santiago Ponzinibbio

• Rob Font vs. Adrián Yáñez

• Gilbert Burns contra Jorge Masvidal

• (c) Alex Pereira contra Israel Adesanya

Desglose de la tarjeta completa de UFC 287 y a quién ver pelear

Nuestra noche comienza en la división de peso paja de mujeres. “Sampage” Sam Hughes busca recuperarse de una derrota con una victoria sobre la invicta Jaqueline Amorim. Amorim, ex campeón de peso paja de LFA, tiene una tasa de finalización del 100% en seis victorias y debuta con grandes esperanzas en el UFC. ¿Hughes detiene a Amorim en seco? ¿O Amorim agrega otro cheque a su récord invicto?

A continuación, el artista del nocaut “Mean Machine” Steve García se enfrenta al chino Shayilan “Wolverine” Nuerdanbieke. García se puso en el radar con una victoria dominante por nocaut técnico sobre Chase Hooper en octubre de 2022. “Mean Machine” ha terminado todas menos tres de sus victorias profesionales, todas por nocaut.

Su oponente, Nuerdanbieke, trae una gran cantidad de experiencia a la mesa. “Wolverine” ha tenido 49 peleas profesionales, con 39 victorias, finalizando 29 de ellas por KO o sumisión. No parpadee durante este enfrentamiento entre finalistas.

Ignacio Bahamondes regresa al UFC después de que problemas de visa lo dejaran fuera de acción por un largo período. Originalmente programado para pelear contra Nikolas Motta, Bahamondes enfrenta un reemplazo de última hora en Trey Ogden. Bahamondes es todo acción, poco convencional y enorme para la categoría de peso, con una altura de 6’3 ″; también es dueño de uno de los pocos nocauts con patadas giratorias en el UFC.

El as de la sumisión Ogden está avanzando desde su pelea cancelada con Manuel Torres en marzo, por lo que, a pesar de haber sido notificado tarde, habrá tenido un campamento completo para prepararse para la pelea.

Encabezando nuestras primeras preliminares está una pelea de peso mosca femenino entre Cynthia Calvillo y Lupita Godinez. Lo hace o lo rompe, Calvillo, que monta una racha de cuatro derrotas consecutivas. Mientras tanto, Godinez busca hacer el 3-2 en sus últimos cinco.

Al dar inicio a las preliminares regulares, Karl Williams interviene como un reemplazo de corto plazo de Chris Barnett, contra el salvaje Chase Sherman. Williams apoya un estilo de lucha pesado de lucha libre con sus manos pesadas y un cardio engañosamente bueno. Por otro lado, Sherman prefiere boxear a sus oponentes y utiliza movimientos hábiles de cabeza para mantenerse fuera de peligro. Espere suplexes, boxeo hábil y acción total en esta pelea.

Bajamos unos pasos de peso ahora, el veterano de MMA Gerald Meerschaert tiene la tarea monumental de detener la exageración de Joe Pyfer de Pensilvania. Este es sin duda uno para ver, ya que estos luchadores tienen 42 finalizaciones combinadas entre ellos.

“The Karate Hottie” Michelle Waterson-Gomez busca darle un buen uso a su golpe de élite contra 10-1-0 Luana Pinheiro, un as de la sumisión que está invicto en el UFC, y viene de una impresionante victoria sobre el mencionado Sam Hughes.

Encabezando las preliminares de UFC 287, el “hombre de acción” Chris Curtis se enfrenta al favorito de los fanáticos, Kelvin Gastelum. Curtis irrumpió en la escena de la UFC con nocauts consecutivos sobre Brendan Allen y Phil Hawes, y más recientemente acabó con Joaquin Buckley con un contragolpe nítido.

Es otra pelea de vida o muerte para Gastelum, que tiene marca de 1-5 en el UFC desde 2019, con tres cancelaciones de peleas. Aporta manos pesadas y una durabilidad inhumana.

Está en la tarjeta principal. Nuestra pelea de apertura presenta al prospecto más joven en la lista de UFC, Raúl Rosas Jr., quien tiene marca de 7-0 a los 18 años de edad. Rosas Jr. impresionó con una sumisión en la primera ronda de Jay Perrin en su debut en UFC en diciembre de 2022. Su oponente el 9 de abril es Chris Rodríguez, el finalista arenoso. Rodríguez, de 25 años, trae una tasa de finalización del 88% a esta pelea, y solo una derrota ante el muy promocionado Jonathan Pearce. ¿Rosas Jr. encuentra su techo en esta pelea? ¿O sigue impresionando?

El delantero de karate poco ortodoxo Kevin Holland se enfrenta al canoso veterano de UFC Santiago Ponzinibbio a continuación. Holland regresa de una guerra de cinco asaltos contra Stephen “Wonderboy” Thomson en diciembre de 2022, en la que se retiró en el quinto asalto debido a una lesión. Ponzinibbio, por otro lado, recuperó su posición en el UFC al noquear a Alex Morono en diciembre de 2022, recuperándose de una serie de derrotas.

Estos dos hombres siempre buscan el final y siempre lo mantienen en pie.

Dos boxeadores chocan ahora, Adrián Yáñez ha estado haciendo olas con sus espectaculares finalizaciones de Tony Kelley y Randy Costa. Está listo para enfrentarse a Rob Font, quien busca recuperarse de dos derrotas consecutivas a manos de la competencia de élite. Font es un boxeador extremadamente preciso con una tenacidad y durabilidad de otro mundo, mientras tanto, Yáñez ha demostrado que tiene algunos de los mejores instintos asesinos de la división. No te lo pierdas.

En el evento co-principal de la noche. Gilbert Burns dominó a Neil Magny para devolver su nombre a la contienda por el título en enero. Con algunos de los mejores agarres ofensivos mezclados con golpes implacablemente salvajes, Burns busca retirar a su adversario. Jorge Masvidal, de 38 años, es un artista marcial mixto extremadamente completo que viene de una racha de tres derrotas consecutivas. “Gamebred” ha estado mencionando el retiro si pierde este fin de semana, pero será interesante ver cómo se desarrolla.

La pelea destacada de la noche. Una rivalidad de siete años en desarrollo, Israel Adesanya busca vengar su única derrota en el peso mediano, contra su adversario Alex Pereira. Pereira posee tres victorias sobre “Stylebender”, dos en kickboxing y una en MMA, ahora busca cerrar el espectáculo con una cuarta victoria y su primera defensa del título de peso mediano.

Hay mucho en juego para Adesanya, quien puede ser relegado a portero de la división con otra derrota ante “Poatan”. Independientemente del hecho, ambos hombres son los mejores golpeadores que UFC tiene para ofrecer, y los fanáticos deben esperar pólvora.

