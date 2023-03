¿Cómo comprar UFC 285?: Precio PPV y oferta paquete ESPN Plus

Jon Jones regresa al Octágono por primera vez en tres años cuando se enfrente al ex campeón interino Ciryl Gane por el campeonato vacante de peso pesado en UFC 285 en Las Vegas el sábado por la noche.

En Estados Unidos, el PPV de UFC 285 (hora de inicio a las 10:00 p.m., hora del este) está disponible exclusivamente a través de ESPN+.

Aquí hay un resumen completo de cómo comprar y ver una transmisión en vivo de Jones vs Gane y el resto de UFC 285:

¿Cómo comprar UFC 285 precio PPV?

Puede comprar un paquete especial que incluye una suscripción de un año a ESPN+ (valor de $99.99) y el PPV de UFC 285 (valor de $74.99) por $124.98. Eso es un ahorro de $50 o alrededor del 29 por ciento:

Compre el paquete ESPN+ y UFC 285

O, si desea comprarlos por separado, primero puede suscribirse a un mes de ESPN+ aquí mismo ($9.99 para ESPN+ o $13.99 para un paquete de ESPN+, Hulu y Disney+), luego siga las instrucciones a continuación para los suscriptores existentes de ESPN+.

Sin embargo, con la cantidad de contenido de UFC (y otros deportes) en ESPN+, la mayoría de los fanáticos de MMA probablemente mantendrán ESPN+ a largo plazo, lo que significa que el valor del paquete es la mejor manera de hacerlo si aún no tiene ESPN+.

Los suscriptores actuales de ESPN+ pueden comprar el PPV de UFC 285 por $74.99 aquí:

Comprar UFC 285 PPV

¿Cómo ver UFC 285?

Una vez que se haya registrado en ESPN+ y haya comprado el PPV, puede ver UFC 285 en su computadora a través de ESPN.com, o puede verlo en la aplicación ESPN en cualquier dispositivo de transmisión de TV compatible conectado, como:

• Roku o Roku TV

• Amazon Fire Stick o Fire TV

• Apple TV

• Chromecast

• PlayStation 4 o 5

• Xbox One o Series X/S

• iPhone o iPad

• Android phone o tablet

• Samsung Smart TV

• Oculus Go

Para todas esas opciones, deberá iniciar sesión con su cuenta de ESPN+ para ver las preliminares anticipadas (ESPN+), las preliminares (ESPN News/ESPN+) y la cartelera principal (ESPN+ PPV).

Previa UFC 285

Jon Jones, quien regresa a UFC, es el favorito para ganar en el evento principal de UFC 285 contra Ciryl Gane por el título vacante de peso pesado. Pero Jones sabe que tendrá las manos ocupadas, incluso si cree que Gane es un luchador “incompleto”.

“Respeto a Ciryl Gane, realmente lo respeto”, dijo Jones en la conferencia de prensa previa a la pelea. “Digo esto con humildad, pero estudio cine constantemente y veo muchos patrones. Cuando está en una postura, hay cosas que realmente le encanta hacer. Va mucho al mismo pozo. Cuando está en la grada opuesta, tiene muchas tendencias”.

Jones también dijo de Gane que “confía en la evasión” en lugar de una “defensa sólida contra derribos”.

“Vi a Francis Ngannou ser capaz de acumular unos cinco o seis minutos del mejor tiempo en esa pelea, y Francis no es un tipo conocido por controlar a la gente en la cima”, dijo Jones. “Él tiene el derribo. No creo que defensivamente sea un kickboxer muy fuerte. Tiene una muy buena ofensiva. Su defensa está principalmente en su juego de pies. Otros dos grandes agujeros son el jiu-jitsu y la lucha libre”.

Pero Jones reconoció que Gane tiene un gran juego de pies, especialmente para un peso pesado, pero dijo que Gane no puede mantener ese tipo de movimiento durante toda la pelea.

“No es algo que sostenga durante toda una pelea. Ronda 1, ronda 2, tal vez incluso ronda 3, dependiendo de cómo vayan las cosas, se mueve mucho más que el peso pesado promedio. Pero he visto a través de imágenes que, por lo general, en las rondas de campeonato, gran parte de ese rebote desaparece”, dijo Jones.

Agregó: “Luego, otra cosa que lo hace realmente diferente, muchos pesos pesados ​​dependen de la defensa adecuada para bloquear golpes y patadas. Donde notamos que a Ciryl Gane simplemente le gusta echarse atrás muy rápido. Pero ese es su don, la capacidad de mover los pies. Fuera de eso, siento que todo en su conjunto de habilidades son cosas que he visto antes”.

La pelea Jones vs Gane debería comenzar alrededor de las 10 p.m. Hora del este. La cartelera es la siguiente:

• Valentina Shevchenko vs. Alexa Grasso, campeonato de peso mosca femenino de UFC

• Matuesz Gamrot vs. Jalin Turner, peso ligero

• Shavkat Rakhmonov contra Geoff Neal, peso welter

• Bo Nickal contra Jamie Pickett, pesos medianos

• Dricus du Plessis vs. Derek Brunson, pesos medianos

• Ian Garry contra Son Kenan, peso welter

• Cody Garbrandt contra Trevin Jones, peso gallo

• Amanda Ribas vs. Viviane Araujo, peso mosca femenino

• Marc-Andre Barriault vs. Julian Marquez, peso medio

• Cameron Saaiman vs. Mana Martinez, peso gallo

• Tabatha Ricci vs. Jessica Penne, peso paja femenino

• Farid Basharat contra Da’mon Blackshear, peso gallo

La pelea Jones vs Gane se transmite en vivo durante UFC 285, que comienza el sábado 4 de marzo a las 5:30 p.m. hora del este en ESPN Plus pay-per-view.

