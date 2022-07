Julianna Peña vs Amanda Nunes: “Veremos quien tiene los ovarios más grandes”

La estrella de UFC Julianna Pena está lista para pelear en su próxima pelea contra Amanda Nunes.

La actual reina de peso gallo femenino de UFC, Peña, se enfrentará a la ex campeona de dos divisiones Nunes en una revancha en UFC 277. Peña se anotó una de las mayores sorpresas en la historia del deporte cuando destronó a Nunes, quien acumuló una racha de victorias dominante en su carrera en la parte superior.

Durante el día de prensa de UFC 277 del miércoles, Peña dio un desglose de la revancha principal a los reporteros.

“Al final del día, Amanda y yo somos las dos mejores luchadoras del mundo”, dijo Peña (h/t MMA Junkie). “Estás literalmente recibiendo a los dos mejores boxeadores del mundo que chocarán el sábado por la noche.

“No puedo decirte que voy a sacar un conejo del sombrero. Solo puedo decirte que voy a estar allí cara a cara con las mejores del mundo, y voy a dar lo mejor de mí, y vamos a ver quién tiene los ovarios más grandes. Estoy dispuesto a apostar que soy yo”.

Peña no está segura de lo que se avecina, pero quiere dejar atrás la rivalidad.

“Se pasó la antorcha”, dijo Peña. “Lo apagué. Estoy listo para cerrar este capítulo y estoy listo para seguir adelante. Habiendo dicho eso, es difícil para mí predecir lo que está en el futuro y lo que va a pasar.

“Solo quiero vivir en el presente en este momento, y actualmente tengo un nuevo gimnasio más grande, más rápido, más fuerte, una Amanda con mejor estado mental que se enfrentará a mí el sábado por la noche, y no lo tomo a la ligera”.

Nunes prometió no repetir los mismos errores

En una entrevista exclusiva con Heavy, la atleta patrocinada por CELSIUS Nunes prometió no sucumbir a los mismos errores que le costaron el oro la primera vez.

“La pelea comienza de pie, así que, por supuesto, vamos a tener un par de intercambios”, dijo Nunes. “Por supuesto, no voy a cometer un par de errores que cometí en el último.

“Siento que Julianna ahora es más, ahora será más poderosa porque se convirtió en campeona.

“Ella va a ser más emocionante. Ella va a querer acelerar aún más el ritmo en la pelea. Siento que ahí es donde más brillo cuando alguien puede presionarme cuando tengo un desafío frente a mí”.

Peña afirma que Nunes la espió

En un extraño giro de los acontecimientos, Peña alegó que Nunes estaba espiando sus sesiones de entrenamiento.

“Curiosamente, la estaba viendo sentada en su camioneta como viendo mis prácticas”, reveló (ht Sportskeeda). “Los atraparon, los atraparon a lo grande y una vez que los vimos viendo nuestras prácticas, dieron marcha atrás con el auto y salieron corriendo de allí y estoy como si veo lo que ustedes están haciendo allí”.

“Sin embargo, no necesito hacer nada de eso”, continuó Peña. “Lo más importante es que puedo aprender mucho simplemente escuchando las peleas y cómo se arrinconan y la forma en que instruyen a los peleadores sobre cómo moverse y qué combinaciones lanzar y cosas así”.

