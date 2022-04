UFC 273: ¿Quiénes conformarán el equipo de comentaristas?

Habrá tres comentaristas trabajando junto a la jaula durante la UFC 273 el sábado 9 de abril por la noche, y serán: Jon Anik, Joe Rogan y Paul Felder.

El trío ha sido confirmado por MMA Fighting, quien habló con los funcionarios de UFC sobre el equipo.

Anik es el principal locutor de jugada por jugada de la promoción y ha sido un elemento básico de UFC Fight Nights y pay-per-view durante una década.

Rogan, el comentarista más antiguo de UFC, también llamará junto con el contendiente retirado de peso ligero de UFC Felder. Los dos hombres trabajarán en el rol de analista de color. Anik, Rogan y Felder no han trabajado juntos para un evento numerado desde el UFC 267 de Fight Island en octubre de 2021.

UFC 273 se llevará a cabo el 9 de abril en el VyStar Veterans Memorial Arena en Jacksonville, Florida.

Vea la cartelera completa a continuación:

Tarjeta principal

• Campeonato de peso pluma: Alexander Volkanovski vs. Chan Sung Jung

• Campeonato de peso gallo: Aljamain Sterling vs. Petr Yan

• Peso welter: Gilbert Burns contra Khamzat Chimaev

• Peso paja femenino: Mackenzie Dern vs. Tecia Torres

• Peso ligero: Vinc Pichel contra Mark Madsen

Tarjeta Preliminar

• Peso welter: Ian Garry vs Darian Weeks

• Peso pesado: Jairzinho Rozenstruik vs. Marcin Tybura

• Peso gallo femenino: Aspen Ladd vs. Raquel Pennington

• Peso welter: Mickey Gall contra Mike Malott

Tarjeta preliminar temprana

• Peso pesado: Alexey Oleynik vs Jared Vanderaa

• Peso mediano: Anthony Hernández vs. Josh Fremd

• Peso paja femenino: Kay Hansen vs. Piera Rodríguez

• Peso gallo: Julio Arce vs. Daniel Santos

Anik defendió a Rogan en medio de las críticas de los comentarios

Rogan no trabaja en tantos eventos como en el pasado. Rogan solía aparecer durante todos los eventos de UFC, pero a lo largo de los años y a medida que se incorporaron más comentaristas de color, Rogan ha reducido su papel en la promoción. Ahora, el popular podcaster solo funciona durante eventos seleccionados de pago por evento en los Estados Unidos.

El año pasado, Anik fue a batear por Rogan después de que el comentarista de color fuera golpeado por una gran cantidad de críticas por parte de los fanáticos. Estaba dirigido específicamente a que él se fijara en ciertos luchadores y “cómo se maneja durante la transmisión”, dijo Mike Heck de MMA Fighting a Anik durante una entrevista.

“A veces es difícil para mí evaluar la totalidad de una transmisión justo después del hecho”, dijo Anik. “Y realmente, necesitaría, al igual que un fanático o un miembro de los medios, regresar y peinar los dientes finos para abordar críticas específicas. Puedo decirles que, para mí, trato de tomar esa crítica constructiva y emplearla en el próximo programa. Quiero decir, a pesar de todo el ruido que hay, ciertamente hay algunas cosas constructivas que creo que puedes llevar al próximo show”.

Anik dijo que Rogan “nunca ha estado más feliz” comentando para en UFC

Anik continuó, hablando de lo feliz que está Rogan trabajando junto a la jaula, especialmente por la dinámica de tener otro analista de color a su lado.

“He visto algunas de esas [críticas]”, continuó Anik. “Creo que el espacio de las redes sociales después de estos eventos en vivo puede ser un lugar difícil para que nos involucremos y habitemos. Pero creo que para Joe hay muchos factores diferentes. Creo que nunca ha estado más feliz en esa cabina de transmisión. Y odio poner palabras en su boca, pero realmente creo que disfruta la dinámica. Estuvo en una cabina de dos hombres para siempre, donde solo estaba trabajando con un tipo de jugada por jugada, no podía rebotar en un luchador”.

“Creo que ha sido un ajuste para todos nosotros”, dijo Anik sobre la transición de una cabina de dos personas a un escuadrón de tres personas. “Quiero decir, mi trabajo, como les he dicho, es una cosa totalmente diferente en una cabina de tres hombres versus una cabina de dos hombres en términos de los bienes raíces que tengo, en términos de lo que se me pide.

“Pero ninguna transmisión es igual. Y puedo asegurarles un panorama general como si miramos todo lo que dice la gente, y no estamos tratando de empeorar, como si estuviéramos tratando de mejorar”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Kyrie Irving tuvo una discusión con un fanático de los Knicks [VIDEO]