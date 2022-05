Tyson Fury se muestra entrenando con favorito de la UFC: ¿Qué hacía?

El 26 de mayo de 2022, Nick Díaz publicó una serie de imágenes de él con Fury en un ring de boxeo entrenando MMA y BJJ.

Esto es lo que necesita saber:

View this post on Instagram

“Buen momento de rodar por la lona”, escribió Fury en los comentarios de la publicación.

La sesión tuvo lugar en el Warriors Boxing Gym en Hollywood, FL.

Los fanáticos estaban emocionados de ver al boxeador trabajando en las habilidades de MMA y compartieron sus pensamientos en los comentarios de la publicación.

“Real reconoce real”, escribió un fanático.

“¡Me encanta la alineación de Nick Diaz!” otro fan dijo.

“¡Estás en buenas manos! Díaz es uno de los mejores de la historia”, escribió un comentarista.

“Nombra un dúo más malo que Nick Diaz y el Gypsy King”, dijo alguien.

“Me encanta ver esto de The Gypsy King. Maestro del combate”, dijo un fanático.

El ex peleador de UFC Quinton “Rampage” Jackson event comentó en la publicación: “Me encantaría ser su primera pelea de MMA”.

Esta no es la primera vez que la pareja entrena junta. En mayo de 2021, se publicaron en las redes sociales varios videos de los dos luchadores entrenando juntos.

Fury afirma que realmente se retiró del boxeo luego de su victoria sobre Dillian Whyte el 23 de abril de 2022. Consolidó ese pensamiento cuando llamó al actual campeón de peso pesado de UFC, Francis Ngannou, quien estaba en el ringside en ese momento.

“Antes de irnos, quiero traer a Francis Ngannou”, dijo Fury durante su entrevista en el ring. “Soy el campeón de peso pesado de boxeo, campeón de peso pesado de UFC [señalando a Ngannou] Está en gran forma, mira los músculos que tiene”.

“Vamos a descubrir quién es el hijo de puta más malo del planeta”, dijo Ngannou.

Los dos se dieron la mano y se abrazaron después del intercambio.

“Esta va a ser una pelea muy especial”, continuó Fury. “Como nunca antes visto en la historia de nuestro deporte”.

El presidente de UFC, Dana White, cierra una pelea híbrida entre Tyson Fury y Francis Ngannou “P*** pérdida de tiempo, energía y dinero”

Según el presidente de UFC, Dana White, con quien Ngannou todavía tiene contrato, la pelea no es tan reñida como muchos creen.

“Esa pelea definitivamente no es segura”, dijo White mientras aparecía en The Pat McAfee Show. “Escucha, han estado hablando de eso. Fury es el mejor boxeador, uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Miras a los muchachos a los que ha vencido y con qué facilidad los está venciendo. No sé. Veremos cómo se desarrolla esto. No me gustan las peleas cruzadas. No los amo.

Puede preguntarse por qué White no querría hacer la pelea, especialmente después del gran éxito de Floyd Mayweather contra Conor McGregor en 2016.

“Porque son verdaderamente estúpidos”, dijo White en el programa. “P*** pérdida de tiempo, energía y dinero. No sé, es una tontería, pero lo entiendo. Todo el mundo quiere intentar… no sé. Ni siquiera lo sé.

Siguió diciendo: “Si sabes algo sobre peleas, es una conversación tonta”.

LEER MÁS: Embravecido peso medio de la UFC amenaza a la ‘basura’ de Conor McGregor: ¿Por qué?