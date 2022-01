Seguidores de Twitter de los Sixers reacciona a la visita de Lillard a Filadelfia: ¿Por qué?

¿Coincidencia o profecía? La estrella de los Portland Trail Blazers, Damian Lillard, fue a Filadelfia el jueves para una operación en su abdomen. Lillard salió de la operación “sintiéndose bien”, según Chris Haynes, de Yahoo! Sports. Lillard será reevaluado en cinco a seis semanas.

La historia hubiese terminado ahí, pero los fanáticos de los Philadelphia 76ers se enteraron de su presencia. Lillard ha sido el objetivo principal de los directivos de los Sixers desde agosto pasado, cuando empezaron a aparecer reportes de que Ben Simmons quería ser traspasado a otro equipo. El seis veces all-star está considerado como uno de los mejores bases de la liga. Lillard, no Simmons. Y la afición de los Sixers lo serenó con el cántico ‘queremos a Lillard’ el dos de noviembre pasado en el Wells Fargo Center.

“Sé lo que es y lo que significa. Pero soy jugador de los Trail Blazers”, dijo Lillard en ese momento. “Agradezco el cariño. Y agradezco el respeto que me han mostrado y su deseo o lo que sea… Pero estoy comprometido al 100% con Portland”.

Portland Trail Blazers star Damian Lillard tells @YahooSports that he “feels good” after undergoing successful surgery on his abdomen this morning in Philadelphia – which was performed by Dr. William C. Meyers – and he is now expected to be re-evaluated in 5-6 weeks. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 13, 2022

Pero Portland ha decepcionado toda la temporada y se encuentra decimo en la Conferencia Oeste con un registro de 16-24. No son un buen equipo en este momento. Y Lillard se ha perdido ocho partidos lidiando con una tendinitis abdominal inferior antes de optar ser operado. Según los rumores, el Novato del Año en 2013 está pidiendo ser traspasado a otro equipo a pesar de que rechace cada uno de esos rumores.

“La gente está diciendo, ‘Dame está frustrado’. Estoy frustrado por perder y por no poder jugar a mi nivel”, Lillard le dijo a Marc J. Spears. “Pero eso no significa que estoy amargado con mi equipo y que me quiera ir a otro lado. Ese jamás ha sido el caso”.

Curioso momento para una visita a Filadelfia

El doctor William C. Meyers es uno de los mejores cirujanos del mundo cuando se trata de lesiones a los músculos principales (nota: no digan que son hernias casuadas por el deporte). Deportistas profesionales viajan a Filadelfia para verlo inmediatamente. Así que no fue una sorpresa que Lillard eligiera a Meyers para su operación. Sin embargo, el momento del viaje fue muy interesante.

Los rumores acerca de Simmons se han generado muy rápidamente, a menos de un mes del límite de traspasos de la NBA. Su agente, Rich Paul, se reunió con el presidente de los Sixers, Daryl Morey, y el gerente general, Elton Brand, el miércoles pasado para hablar del interminable impasse. No hubo resolución, y se reportó que los Sixers han aumentado su precio.





Paul se quedó en Filadelfia luego de almuerzo de trabajo con los directivos de los Sixers para ver el partido entre los Sixers y los Hornets. Eso significa que el agente de Simmons estuvo en esa ciudad al mismo tiempo en el cual Lillard tenía programada su operación. No es imposible pensar que hubo una reunión entre todos los interesados. Bueno, esa es la teoría optimista entre los fanáticos de los Sixers que se volcaron felices a Twitter.

Doc Rivers dijo que Simmons visitó las instalaciones del equipo

Entre todos los rumores de traspaso, apareció una perla de Doc Rivers acerca de la aparición de Simmons en las instalaciones del equipo en los últimos días. El entrenador de los Sixers no estaba seguro si eso significó algo, pero sin dudas que es para prestarle atención. Los Sixers aún espera que haya una reconciliación.

“A veces viene a las instalaciones del equipo, pero no estoy seguro si eso significa algo o no”, dijo Rivers, vía NBC Sports Philadelphia. “Espero que pronto tengamos una respuesta”.

"I'm sure there will be some crazy rumors." Doc Rivers knows the Ben Simmons situation is anything but ordinary. pic.twitter.com/UPV7Uw9TFg — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) January 12, 2022

Los Sixers han dejado de multarlo desde que empezó a ver a un terapeuta contratado por el equipo por sus supuestos problemas mentales. Simmons aún no ha hecho declaraciones públicas, ya que prefiere que su agente le filtre información a la prensa. Manténganse al tanto.

