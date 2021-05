TUDN anuncia planes para su cobertura de la Euro2020 ¿qué harán?

La cadena deportiva propiedad de la cadena Univision desveló sus planes para su masiva cobertura de la máxima competencia del fútbol europeo a nivel selecciones que se jugará este verano.

La Euro se iba a jugar el verano pasado en varias ciudad de ese continente como parte de la comemoración del aniversario número 60 de dicha competencia. Todo esto fue postergado por causa de la pandemia generada por el coronavirus.

Esta noticia fue divulgada por la página World Soccer Talk y más tarde confirmada a través de un comunicado

TUDN de Univision trasmitirá toda la acción, desde el saque inicial de la etapa de grupos, del 11 de junio hasta la final del 11 de julio en el histórico Estadio Wembley en Londres. Como parte de la exclusiva cobertura en español por TUDN, PrendeTV, el recién lanzado servicio de streaming con publicidad de Univision, trasmitirá 40 partidos del certamen. Se trasmitirá el resto, incluida la importante semifinal y la final, por Univision y TUDN.

“Es un gran gusto poder ofrecer un evento tan prestigioso a nuestros fanáticos usando la potencia de la cartera mediática de Univision”, dijo Juan Carlos Rodríguez, presidente de Deportes de Univision. “La EURO es un campeonato que ningún fan se quiere perder, que cautiva a todo el mundo futbolístico, y es un orgullo para nosotros poder ofrecer en Estados Unidos fácil acceso a estos partidos”.

El excelente equipo de locutores deportivos de TUDN incluirá a Luis Omar Tapia, Hristo Stoichkov, Iván Zamorano, Paco Villa, Diego Balado, Tony Cherchi, Marc Crosas, José Luis López Salido, José Hernández y Hugo Salcedo, además de Daniel Chanona y Cristina Romero, quienes reportarán desde las canchas en Europa.

