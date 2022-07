Tour de Francia 2022: ¿Cómo ver el Tour en vivo?

Los ciclistas están listos para competir en el Tour de Francia, que comienza el viernes 1 de julio en Francia.

Cada escenario será televisado en EE.UU. en NBC (la mayoría son en vivo, pero los escenarios 12 y 13 estarán en cinta con retraso), y cada escenario también se transmitirá en vivo por Peacock Premium.

Si no tiene cable, aquí hay un vistazo a las diferentes formas en que puede ver todo el Tour de Francia 2022 en línea:

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: "Entretenimiento", "Elección", "Ultimate" y "Premier". NBC y EE. UU. están incluidos en cada uno.

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver el Tour de Francia 2022 en vivo en la aplicación DirecTV Stream.

Puedes ver una transmisión en vivo de NBC, EE.UU. y más de 100 canales de televisión en FuboTV.

Una vez registrado en FuboTV, puede ver el Tour de Francia 2022 en vivo en la aplicación FuboTV.

Peacock TV es la única forma de ver cada etapa en vivo a medida que sucede (las transmisiones de TV tendrán las Etapas 12 y 13 en retardo de cinta, pero tendrán todas las demás etapas en vivo). Para ver esta cobertura, necesitará el plan Peacock Premium, que cuesta $4.99 por mes.

Una vez que se haya registrado en Peacock, puede ver el Tour de Francia 2022 en vivo en la aplicación Peacock.

Puede ver una transmisión en vivo de NBC, EE.UU. y más de 40 canales de televisión a través del paquete "Sling Blue" de Sling TV.

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver el Tour de Francia 2022 en vivo en la aplicación Sling TV.

Puede ver una transmisión en vivo de NBC, EE.UU. y más de 65 canales de televisión a través de Hulu With Live TV, que también incluye acceso a ESPN+ y Disney+ sin costo adicional.

Una vez que se haya registrado en Hulu con Live TV, puede ver el Tour de Francia 2022 en vivo en la aplicación Hulu.

Previa del Tour de Francia 2022

El ciclista esloveno Tadej Pogacar busca el triplete en el Tour de Francia tras ganar los títulos de la clasificación general durante los últimos dos años.

“Tengo más confianza con los años porque tengo más experiencia. El entrenamiento ha sido bueno y tengo un buen equipo, eso es lo que genera confianza”, dijo Pogacar a los medios de comunicación a través de Stephen Farrand de Cycling News. “Aún así, nunca sabes lo que pasa en la carrera; un mal día puede cambiarlo todo aunque estés en buena forma. Espero tener buenas piernas todos los días”.

Pogacar se convirtió en el ciclista más joven desde 1904 en ganar el título en 2020 a los 21 años. También es el ciclista más joven en ganar coronas consecutivas del Tour de Francia.

“El ciclismo no es ciencia ficción y tenemos que luchar hasta el final para ganar”, dijo Pogacar a través de Farrand. “Todo el mundo tiene puntos débiles. Nadie tiene un día perfecto todos los días. Espero que no me pase un mal día en el Tour y que sobrevivamos a los momentos difíciles. Seguro que habrá momentos difíciles, eso es normal en el ciclismo y especialmente en las Grandes Vueltas”.

Con el desafío por delante en el evento de 24 días, Pogacar espera con ansias el último desafío.

“No puedo esperar para comenzar. Estoy emocionado, va a ser genial poner las cosas en marcha”, dijo Pogacar a través de Farrand. “Estoy emocionado nuevamente por comenzar el Tour de Francia, como lo estoy para cualquier carrera. Quiero hacer mi mejor esfuerzo. El Tour es la carrera más importante del calendario, así que estoy muy contento de estar en la salida y luchar por el título”.

Sin embargo, Pogacar no entra en conversaciones sobre el legado con un tercer título consecutivo en juego.

“Tenemos tantas cosas sucediendo en nuestra vida actual que es difícil mirar hacia atrás. Solo trato de disfrutar el momento y divertirme en las bicicletas. Veremos qué nos depara el futuro”, dijo Pogacar a través de Farrand.

Primoz Roglic de Eslovenia buscará desbancar a Pogacar. Roglic se quedó corto contra Pogacar en 2020, pero Roglic no se acercó más en 2021 debido a un accidente en la carrera.

“Es una carrera que aún no he ganado. Me encantaría ganarlo”, dijo Roglic en el Salón del Ciclismo de Eurosport. “Pero no lo veo como si tuviera muy malos recuerdos al respecto. Son solo algunas experiencias que sucedieron. Sobre todo es increíble, como la forma en que gané en 2017, todavía recuerdo mi súper buen día pasando por Galibier y luego terminando en Serre Chevalier”.

“En el ciclismo vas a tener muchos tipos diferentes de objetivos porque hay una gran cantidad de carreras”, agregó Roglic. “Pero el Tour es definitivamente el más grande, o uno de los más grandes. Depende de cada individuo. Pero para mí, es un gran objetivo ir allí, dar lo mejor de mí e intentar ganarlo”.

