Tom Brady trolea a los Cowboys en posteo de Instagram viral: ¿Qué dijo?

Los Tampa Bay Buccaneers ya conocen a su primer rival y tras salir y Tom Brady decidió salir al choque contra los Dallas Cowboys pervio a su debut de temporada en la NFL. Brady les envió un dardo a los Cowboys através de su Instagram Story.

“9/9 no puede llegar más rápido. Emocionad por comenzar contra ‘America’s Team,’” dijo Brady con un meme haciendo un guiño.

Brady claramente estaba mofando del apodo de los Cowboys al ser “America’s Team.” Cabe reconocer que Brady se crió en California como fanático de los 49ers durante los 80 y 90, en el momento más intenso de la rivalidad entre Dallas y San Francisco en la NFL.

Después de días de varios rumores, la NFL confirmó que los Buccaneers recibirán la visita de los Cowboys el jueves, 9 de septiembre para comenzar la temporada 2021. Los actuales campeones del Super Bowl ahora son amplios favoritos contra los Cowboys.

Brady ha odiado a los Cowboys ‘Desde que nació’

Brady ha hablado sobre su disgusto por los Cowboys cuando reflejaba sobre el tema previo al partido contra los Cowboys en el 2019 cuando estaba con New England. Él admitió que “no le han gustado a los Cowboys desde el día que nació.”

“No me han gustado los Cowboys desde que salí del utero como fanático de los Niners,” dijo Brady en ese momento, vía Pro Football Talk. “Pero tengo mucho respeto por los que están allí y han tenido una organización ganadora. Han tenido grandes jugadores en su historia. Jugadores que yo, como fanático de los 49ers, cuando jugabas contra los Cowboys y cada vez que le entregaban el balón a Emmitt Smith y terminaría en cinco yardas y te arrancarías el pelo. Y después le lanzan el balón a Michael Irvin y Troy [Aikman] era un gran jugador, y la defensiva con Ken Norton y Prime Time [Deion Sanders].

Creo que esa historia de grandes jugadores, la tradición, conocer a Roger Staubach a través de los años, es un tipo genial. Alguien admiras. Y lo que están haciendo con el equipo que tienen. Es uno de los equipos más talentosos en la NFL que juegan de manera genial en ofensiva, defensiva y va a ser un gran reto para nosotros.”

Los Bucs son favoritos por casi un touchdown sobre los Cowboys

Las Vegas parece estar al lado de Brady ya que los Buccaneers tienen una ventaja de 6.5 por encima de los Cowboys en el primer partido de la temporada, de acuerdo a OddsShark. Los Bucs son el primer equipo ganador de SUper Bowl en la historia de la NFL en tener a sus 22 titulares regresar. Dallas llega después de una temporada decepcionante después de la primera temporada de Mike McCarthy’s como entrenador.

Los Cowboys estuiveron durante toda la temporada libre rearmando su defensa con nuevo fichajes comenzando con el coordinador defensivo Dan Quinn. Dallas enocó su draft con todos jugadores defensivos, pero la unidad estará probada contra la ofensiva de los Buccaneersfocused almost their entire draft on defensive players, but the unit will be put to the test early against a prolific Buccaneers. Todo también indican que el enfrentamiento entre Cowboys-Bucs marcará el regreso de Dak Prescott después de su grave lesión de tobillo que terminó con su temporada el pasado octubre.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: Dez Bryant critica a los Cowboys por no seleccionar a jugador: ¿a quién?

Esta es la versión original de Heavy.com por Jonathan Adams