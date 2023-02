Tom Brady anuncia su retiro “para siempre”

Menos de 24 horas después de decir “Estoy tratando de resolverlo”, Tom Brady anunció su retiro de los Tampa Bay Buccaneers y la NFL.

Brady le dijo a Entertainment Tonight durante el estreno de su película, “80 For Brady” el martes 31 de enero, que no había tomado su decisión final en 2023. Aparentemente, se refería al lado público de su decisión, que confirmó el miércoles por la mañana a través de Instagram.

“Hola chicos, iré al grano de inmediato. Me retiro para siempre. Sé que el proceso fue un gran problema la última vez, así que cuando me desperté esta mañana simplemente presioné grabar y les avisé primero. No será largo aliento. Solo obtienes un ensayo de jubilación emocional y usé el mío el año pasado”, dijo Brady en su video.

“De verdad, muchas gracias chicos. A cada uno de ustedes por apoyarme, mi familia, mis amigos, mis compañeros de equipo, mis competidores, podría seguir para siempre. Hay demasiados. Gracias chicos por permitirme vivir mi sueño absoluto. No cambiaría nada. Los amo a todos”, concluyó Brady.

Brady concluye su carrera de 23 años con 10 apariciones en el Super Bowl, siete campeonatos del Super Bowl, tres MVP e innumerables récords individuales. Seleccionado en la sexta ronda del draft de los New England Patriots en 2000, Brady emergió como uno de los grandes de todos los tiempos en 20 temporadas con el equipo.

Dejó a los Patriots en 2020 y jugó tres temporadas para los Bucs, que incluyeron una victoria en el Super Bowl para la temporada 2020. Después de otra temporada estelar en 2021, Brady se retiró por 40 días pero regresó para la temporada 2022.

Su temporada no salió según lo planeado en medio de un divorcio con Gisele Bundchen, un récord perdedor en el campo de 8-9 y una derrota aplastante en los playoffs ante los Dallas Cowboys. No obstante, Brady será recordado por la carrera más exitosa de cualquier mariscal de campo en la historia de la NFL.

Lo que dijo Brady en el estreno de su película

Brady, quien aparecerá en una película sobre la remontada del Super Bowl 28-3 contra los Atlanta Falcons, no insinuó su decisión durante el estreno de la película.

“Bueno, estoy tratando de resolverlo. Simplemente tomándolo día a día”, dijo Brady a Entertainment Tonight. “Mi amigo dice: ‘El futuro sucede un día a la vez’, así que de eso se trata la vida. Estoy disfrutando esta noche. Esta es realmente una noche mágica para mí y para muchas de las personas que trabajaron mucho en esto, así que me encanta estar aquí apoyándolos”.

“Tal vez haya una secuela de ’80 para Brady'”, agregó.

Además de Brady, la película presenta a sus ex compañeros de equipo, incluido el ex receptor abierto de los Patriots, Julian Edelman, y el ex ala cerrada Rob Gronkowski. Brady y Gronkowski jugaron 11 temporadas juntos en Nueva Inglaterra y Tampa Bay antes de que Gronkowski se retirara por segunda vez en 2022.

Esta vez el retiro no fue planeado

Brady dijo anteriormente que la segunda vez que se retira sería definitiva, que se produjo durante una edición de diciembre de 2022 de su programa “Let’s Go!” pódcast.

“Bueno, creo que la próxima vez que decida retirarme, eso es todo para mí”, dijo Brady al coanfitrión Jim Gray. “Entonces, cuando llegue ese día, lo resolveremos”.

Ese día ha llegado para Brady después de una carrera improbable, ilustre e irrepetible.

