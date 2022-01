Tom Brady reacciona sobre los ocurrido con Antonio Brown: ¿Qué dijo?

Tom Brady habló extensamente sobre lo que describió como una “situación difícil” con Antonio Brown después de que el receptor sin camisa salió corriendo del campo durante el tercer cuarto de la victoria de los Tampa Bay Buccaneers sobre los New York Jets el 2 de enero de 2022. Brady indicó que mantendría una amistad con Brown a pesar de que el creador de juego ya no está con los Bucs.

“Sí, obviamente esa es una situación difícil. … Creo que, con suerte, todos deberían hacer lo que puedan para ayudarlo en las formas en que realmente lo necesita ”, señaló Brady durante su conferencia de prensa pospartido. “Todos lo amamos. Nos preocupamos por él profundamente. Queremos verlo en su mejor momento y, lamentablemente, no será con nuestro equipo, pero tenemos muchas amistades que durarán. Y de nuevo, creo que lo más importante del fútbol son las relaciones con tus amigos y tus compañeros y van más allá del campo. Creo que todos deberían ser muy compasivos y empáticos con algunas cosas muy difíciles que están sucediendo “.

Brady sobre la pataleta de Brown: ‘No supe mucho hasta después del partido’





La mayoría de los jugadores de los Buccaneers indicaron después del juego que no estaban al tanto de la pataleta de Brown durante la competencia. Después de ser enviado a la banca en el tercer cuarto por el entrenador en jefe Bruce Arians, Brown se quitó la camiseta, la arrojó a las gradas, animó a los fanáticos de los New York Jets y abandonó el campo.

Brady señaló que “no sabía mucho hasta después del juego”.

Ya sabes, los muchachos que estaban en el juego, nosotros también estamos enfocados en el juego “, agregó Brady. “Entonces, no sabía demasiado hasta después del juego, para ser honesto. Entonces, estaba jugando tratando de hacer mi trabajo “.

Brady: ‘Seguimos estando cortos en diferentes posiciones’

Antonio Brown has a meltdown at the hand of the #Jets and #BraxtonBerrios pic.twitter.com/RGhSYpyrOu — Miller (@mmmmillah) January 2, 2022

Brady comentó que no sabía que Brown dejó su camiseta en la banca. El mariscal de campo de los Buccaneers hizo campaña en nombre de Brown tanto en Nueva Inglaterra como en Tampa Bay. Brady enfatizó que estaba orgulloso de los jugadores que estaban en el campo y que ayudaron a que esa revertida fuese posible.

No sabía [sobre lo que ocurrió con Brown], solo estaba, estoy ahí afuera y realmente orgulloso del esfuerzo que nuestros muchachos dieron durante todo el día ”, dijo Brady. “Y de nuevo, creo que vas a la carretera y te quedas atrás, y nos enfrentamos a diferentes adversidades a lo largo del día, pero al final encontramos la manera de ganar. Y un gran impulso de nuestra ofensiva al final, genial solo pasa por nuestra defensa. La defensa se unió, algunos chicos intervinieron.

“Todavía estamos bastante cortos en diferentes posiciones. Entonces, cada equipo enfrenta cosas diferentes en el transcurso de una larga temporada, y estoy seguro de que enfrentaremos cosas difíciles en el futuro, y vamos a hacer lo mejor que podamos con las oportunidades que se nos presenten. . Y realmente feliz de llegar a 12-4, y obtuvimos un juego en casa para tratar de llegar a 13-4, y creo que nuestro enfoque estará en eso e intentaremos mejorar esta semana en la práctica y ponernos en una posición. para salir a jugar un buen partido final del año ”.

Una de esas posiciones es la de receptor, ya que los Buccaneers pierden otro creador de juego después de la liberación de Brown. Chris Godwin ya estuvo fuera por la temporada, y Mike Evans está sufriendo una lesión, lo que significa que los tres mejores receptores del Super Bowl del equipo han sido marginados por diferentes razones.

